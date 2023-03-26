5 ملايين مشاهدة.. عداوة جعفر العمدة وعائلة حمادة فتح الله تتصدر السوشيال ميديا

حقق مشهد بداية العداوة بين جعفر العمدة وعائلة حماده فتح الله أرقامًا كبيرة في أقل من 24 ساعة.

وتمكن المشهد من حصد خمس ملايين مشاهدة حيث لقى تفاعلا كبيرا.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 3 .. زواج محمد رمضان وزينة وغضب الزوجات الثلاثة

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة؛ لـ محمد رمضان بأحداث مثيرة.

وشهدت الحلقة موافقة زينة؛ على الزواج من محمد رمضان مقابل الحصول علي 40 مليون جنيه، لخروج والدها من السجن.

وتزوج محمد رمضان من زينة في منطقة السيدة زينب؛ لتعيش مع زوجاته الثلاث.

ومنذ دخول زينة البيت بدأت الخلافات، حيث سعت الزوجات الثلاث لضرب زينة، في الوقت الذي قام محمد رمضان بتهديدهم بالطلاق لتهدئة الموقف.



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 2.. اشتعال الصراع بين محمد رمضان وابنه

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة باشتعال الصراع مُبكرًا بين أحمد داش (سيف) ومحمد رمضان (جعفر) في مسلسل "جعفر العمدة"، والذي يُعرض حصريًا على قناة دي إم سي.

وقامت الراقصة بالاستنجاد بجعفر حتى يُخرج سيف وابنتها من قسم الشرطة، ليتواجها مرة أخرى، ويتعامل سيف مع جعفر بطريقة حادة، في الوقت الذي لم يعتد فيه جعفر أن يعامله أحدًا بهذه الطريقة.

وشعر سيف بالإحراج عندما علم جعفر بأنه مجهول الأب، وقبلها طلب سيف من أمه أن تُخبره بحقيقة أبوه.

جعفر العمدة الحلقة ١:

بدأت الحلقة بخطف نجل محمد رمضان " جعفر العمدة " حيث اكتشف من خلال الكاميرات أن أحد المسجلين بمنطقة المدابغ هو من قام بخطف ابنه.



تحاول منة فضالي "نرجس" أن تقوم بسحر لجعفر العمدة من أجل موافقته على الحمل، بعد رفضه التام بعد وفاة ابنه الثاني في بطن أمه وخطف الأول.

فيما أخفي جعفر العمدة على مي كساب "ثريا" خبر خطف ابنها، حيث أخبرها أن ابنها قد توفي .



ويقوم جعفر العمدة بعمل جلسات لفض النزاعات بين أهل المنطقة، كما كان والده يفعل.

وتنتهي الحلقة بظهور زينة "عايدة" والتي تطلب من محمد رمضان أن يعطي لها 40 مليون جنيه، لكي يخرج والدها من السجن فيوافق محمد رمضان على العرض ولكن بشرط الزواج منها.

https://fb.watch/jvh5YVxQFJ/

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة

قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء