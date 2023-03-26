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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بين ملاكي وتوك توك بالبحيرة

حادث تصادم بين ملاكي
حادث تصادم بين ملاكي وتوك توك

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بطريق «مصر _اسكندرية» الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين ملاكي وتوك توك 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وجاري عمل الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات الطبية بمستشفى كفر الدوار  العام وحرر المحضر اللازم

أسماء مصابي حادث التصادم 

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من « حمدي  أ. م» ،  32 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، « رزق  ش . م »،  25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات وسحجات، «مصطفى  م.  م » ، 19 سنة، مصاب بكدمات وسحجات وكسر في الساق اليمنى، جميعهم مقيمين مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

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ونُقل المصابون جميعاً إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

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