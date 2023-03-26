تعرف على موعد انطلاق الحفلات الرمضانية بدار الأوبرا

خمسة أيام تفصلنا عن انطلاق حفلات دار الأوبرا المصرية، بمسارحها المختلفة خلال شهر رمضان الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ السهرات الرمضانية للأوبرا مساء الأول من شهر ابريل المقبل، بكافة المسارح المختلفة، التابعة لدار الأوبرا المصرية.



وتقدم دار الأوبرا، مجموعة من الحفلات الفنية لباقة من نجوم الأوبرا، ونجوم الغناء العربي، والفرق الغنائية، على مدار شهر رمضان.

فعلى المسرح المكشوف تُقدم فرق "الموسيقات العسكرية، مركز تنمية المواهب، الفنانة دينا الوديدي، أيامنا الحلوة، مسار إجباري، مواويل، الحضرة للإنشاد الصوفي، الشيخ ياسين التهامي.



وعلى المسرح الكبيرُ تقيم عددًا من الحفلات بمشاركة "الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، الفنان الكبير علي الحجار، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الفنانة عبير نعمة.



وعلى المسرح الصغير تُقام عدد من السهرات العربية والإسلامية تستعرض التراث الموسيقي لعدد من الدول، وبمسرح سيد درويش بالإسكندرية، تقام عدد من الحفلات لفرق "على مر الأجيال، الحضرة للإنشاد الصوفي، وأم كلثوم للموسيقي العربية".



وكانت قد أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان المعظم يتضمن 31 حفلا وامسية فنية وثقافية تبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساء على مسارحها المختلفة بالقاهرة والاسكندرية تضم عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالاضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والاسلامية هذا الى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للاوبرا .