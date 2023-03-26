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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالعمل مع بنجلاديش لدعم انتخابات حرة ونزيهة

صدى البلد

   أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، التزامها بالعمل مع بنجلاديش لدعم انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة أمام مشاركة الجميع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بمناسبة يوم استقلال بنجلاديش - إن الولايات المتحدة تفخر بشراكتها مع بنجلاديش وبالإنجازات الناتجة التي تحققت على مدى العقود الخمسة الماضية. 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه في الآونة الأخيرة، قطعنا خطوات حقيقية معًا في محاربة كورونا ومعالجة تغير المناخ وتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. 

وعبّر عن اعتقاده بأن بنجلاديش ستحقق إمكاناتها العظيمة من خلال الالتزام بالمعايير الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان وحرية الإعلام، وكلها سمات مميزة للمجتمعات النامية والمستقرة والمزدهرة.

وتابع بلينكن قائلا: مع الاقتصاد سريع النمو والقوى العاملة المتعلمة بشكل متزايد، تبوأت بنجلاديش بسرعة مكانة رائدة في المنطقة، مستشهدا باستقبال بنجلاديش السخي للروهينجا الفارين، باعتباره دليل يثبت التزامها الإنساني بإيواء اللاجئين المستضعفين. 

وأشار إلى أن بنجلاديش أظهرت من خلال تطوير استراتيجيات التكيف مع أزمة المناخ، قدرة قيادية في حماية البيئة وتعزيز المرونة المناخية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الشعبين الأمريكي والبنغالي أقوى معًا بسبب تعاونهما في القضايا المصيرية لهذا العصر، معبرا عن تطلعه إلى تعميق شراكتهما في العام المقبل، وقال "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أود أن أنقل أحر التهاني لشعب بنجلاديش بمناسبة يوم استقلالهم الثالث والخمسين".
 

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