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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي يعمل على الارتقاء بمنظومة القضاء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية عبر سرعة إنجاز العدالة والانتهاء من القضايا المعروضة أمام المحاكم، وذلك لحصول كل مواطن على حقوقه القانوينة، مثمنًا الإسراع الكبير في التحول الرقمي والتوسع في استخدام التكنولوجية في المحاكم.

وقال "القطامي"، في تصريحات له اليوم، إن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، مشيدًا بتلك الطفرة التكنولوجية التي تساعد في ترسيخ العدالة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة  تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا، مثمنًا توجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد والتي تعكس حرصه على الارتقاء بمنظومة العدالة.

وأكد النائب عمرو القطامي، أهمية إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، فضلاً عما تم مؤخراً من تكريم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، في إطار الجهود المستمرة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.

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