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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معلومات الوزراء: مصر استقبلت 2 مليون جرعة من لقاحات فايزر المعدلة.. إنفوجراف

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن شراكة مصر الدولية لتوفير اللقاحات.

 

وأوضح المركز ان مصر عزَّزت من شراكاتها الدولية لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" ومتحوِّراته المختلفة منذ انتشار الوباء في العالم أجمع، وحفاظًا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدِّي للجائحة، ومن أجل التنوُّع والتوسُّع في توفير اللقاحات.

وقال المركز إن مصر استقبلت 2 مليون و4 آلاف جرعة من لقاح فايزر المعدَّل المضاد لفيروس كورونا المستجد، في مطار القاهرة الدولي من خلال 4 شحنات، لافتا إلى أن هذه الشحنات مقدَّمة من 8 دول صديقة، هي: “فرنسا، والسويد، وكرواتيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وسلوفاكيا، والتشيك، ولاتيڤا” عبر آلية كوفاكس، وبالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جافي».

وأضاف أنه من المقرر أن يتم توزيع هذه اللقاحات على مراكز التطعيم المنتشرة على مستوى الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح «فايزر المعدَّل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية Egyptian Drug Authority، وتكمن أهميته في أنه يعمل بفاعلية ضد متحوِّرات فيروس كورونا المستجد، ومنها أوميكرون.
 

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