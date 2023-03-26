«الخارجية العراقية»: مباحثاتنا الخاصة بالأنهار العابرة للحدود تحظى بدعم الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم /الأحد/، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن دعمه للعراق في مسار المباحثات الخاصة، التي يجريها مع الدول الأخرى حول الأنهار العابرة للحدود.

وقال حسين - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية - إنه "تم طرح آراء مختلفة حول كيفية التعامل مع الوضع البيئي ووضع المياه من ناحية القانون الدولي وإدارة الدول وكيفية التعامل مع المياه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك".

وأضاف أن "الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف رشيد، أجرى عدة لقاءات مع العديد من المسؤولين في الأمم المتحدة ومنها لقاؤه مع الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد أنه يتفهم ما يعانيه العراق من نقص حاد في المياه".

وكان الرئيس العراقى قد أكد، أمس /السبت/، الدور المهم للأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية واتخاذ الإجراءات المناسبة، للحد من أزمة المياه وتفعيل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، بما يضمن التوزيع العادل بين الدول المتشاطئة.