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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب بلجيكا يعلن إصابة تيبو كورتوا

كورتوا
كورتوا

أعلن منتخب بلجيكا إصابة حارسه تيبو كورتوا واستبعاده من مواجهة ألمانيا الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وذكر منتخب بلجيكا في بيان وسمي، أن كورتوا يعاني من إجهاد بسيط في العضلة الضامة.

وأضاف بيان منتخب بلجيكا، أن كورتوا عاد إلى نادي ريال مدريد لأسباب احترازية، بعد تأكد غيابه عن مواجهة ألمانيا المقبلة.

وجاءت إصابة كورتوا قبل مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة المقرر لها يوم 5 أبريل المقبل ضمن منافسات إياب منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

كان ريال مدريد خسر أمام برشلونة بهدف دون رد في لقاء الذهاب.

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