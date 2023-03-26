أبو الغيط يشيد بالخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم 26 مارس 2023 في فعالية إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي وكذلك توقيع أطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) وذلك بمشاركة غادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط ألقى كلمة أكد فيها على أهمية التعاون القائم بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال إطار العمل الإقليمي للدول العربية لما يحتويه من مواضيع ذات اهتمام مشترك، ومنها منع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية بالإضافة إلى تعزيز نظم العدالة الجنائية.

وأضاف المصدر بأن أبو الغيط أشاد بالخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي والتي اعتمدها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دورته العادية (42)، حيث تعد الخطة مدخل ومنظور مختلف عن المنظور الصحي والأمني السائد في معالجة خطر المخدرات على نحو فعال وشامل.

كما شدد أبو الغيط على أهمية وجود خطة شاملة تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني، ترتكز على فهم سليم لهذه الآفة الاجتماعية المركبة والتي تتقاطع مع آفات أخرى تصيب البنيان الاجتماعي.