سكان الساحل بشبرا يشكون من احتلال صاحب محل زيوت الشارع وتكسير الرصيف

أرسل القارئ محمد احمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من صاحب محل زيوت قام باحتلال الشارع لصالحه.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع سعد سليم بلوك رقم ٥ مساكن محيى البحرية حى الساحل من قيام صاحب محل زيوت بالاستيلاء على الشارع والرصيف الخاص بالمشاه وقام بتكسير الاسفلت وازالة بلدورات الرصيف وتكسير انترلوك الرصيف الجديد وعمل مجارى حديد بطول الشارع لغيار الزيت وغسيل السيارات وعمل تلوث بيئى للسكان واتلاف الأسفلت.

طالب المسئولين بإعادة الطريق والرصيف لأصله ليتم استخدامه وحمايتنا من التلوث البيئى واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

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