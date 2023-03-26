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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الساحل بشبرا يشكون من احتلال صاحب محل زيوت الشارع وتكسير الرصيف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ محمد احمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من صاحب محل زيوت قام باحتلال الشارع لصالحه.

وقال في شكواه  نعاني نحن سكان شارع سعد سليم بلوك رقم ٥  مساكن محيى البحرية حى الساحل من قيام صاحب محل زيوت  بالاستيلاء على الشارع والرصيف الخاص بالمشاه وقام بتكسير الاسفلت وازالة بلدورات الرصيف وتكسير انترلوك الرصيف الجديد  وعمل مجارى حديد بطول الشارع لغيار الزيت وغسيل السيارات وعمل تلوث بيئى للسكان واتلاف الأسفلت.

طالب المسئولين بإعادة الطريق والرصيف لأصله ليتم استخدامه  وحمايتنا من التلوث البيئى واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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