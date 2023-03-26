مستشفى سوهاج الجامعي ينشئ برنامجا لعلاج الوحمات والأورام الدموية في الجلد

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عن بدء في إنشاء برنامج متخصص لعلاج الوحمات والاورام الدموية في الجلد لدى الأطفال بالمستشفي الجامعي، وذلك بهدف تقديم الرعاية الطبية للمستفيدين في محافظة سوهاج وصعيد مصر.

وقال "عبدالخالق" إن البرنامج يمثل سابقة طبية مميزة تهدف الي تيسير العملية العلاجية علي المرضي وذويهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية، وفي إطار حرص الجامعة على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات علاجية على مستوى عالي من الجودة للمرضي.

وأوضح الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وافق علي إنشاء برنامج تكاملي لعلاج الوحمات والأورام الدموية للجلد.

ويتكون الفريق الطبي للبرنامج من التخصصات التالية "جراحة التجميل، الأطفال، الجلدية، الأشعة التداخلية" وتخصصات آخري تحددها إحتياجات كل حالة اكلينيكياً.

وأشارت الدكتورة سامية سعيد رئيس قسم جراحة التجميل الي انه سيتم تقديم خدمة صحية تكاملية لعلاج الوحمات والأورام الدموية، من خلال وحدة العيوب الخلقية بقسم جراحة التجميل، وهي عيادة مجهزة بكل ما يلزم لتقديم الخدمة الصحية.

علاج الوحمات

وأضافت أنه سيتم مناظرة الحالات يوم الأثنين من كل أسبوع، وعقد اجتماعات للفريق متعدد التخصصات لمناقشة الحالات وتقديم الرأي الطبي الأنسب لكل حالة.

وأوضح الدكتور كرم علام أستاذ جراحة التجميل ومدير البرنامج الطبي لعلاج الوحمات الدموية أن البرنامج يهدف الي تكامل الخدمة الطبية للمرضي من خلال التخصصات المُختلفة.

ويتم العلاج وفق بروتوكول معتمد ومماثل لبروتوكولات العلاج العالمية في البرامج العالمية المماثلة، كما يهدف الي تطوير الأداء والتدريب الطبي في علاج الوحمات التي تعد من أكثر الاختلافات الخلقية انتشاراً، أذ تحدث بنسبة ٥٪؜ من المواليد ويتسم بعضها بمسار حميد غير مقلق، بينما قد يؤدي بعضها الي مخاطر علي حياة المريض أو وظيفة من وظائفه الحيوية كالتنفس والتغذية والرؤية والسمع وغيرها.