ماذا يعني قرار بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروس؟

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، الحليف المجاور الذي شن منه جزءًا من غزوه لأوكرانيا في فبراير 2022.

وعندما يستخدم الرئيس الروسي كلمة “نووي”، فإن العالم يولي اهتمامًا ويبدو أن هذا سبب رئيسي وراء قوله.

كالعادة مع بوتين، يجب على العالم قراءة التفاصيل الدقيقة والتحقق من السياق، والأسلحة التي يخطط بوتين لنقلها إلى بيلاروس ليست أسلحة نووية استراتيجية، تلك الصواريخ الباليستية العملاقة العابرة للقارات التي، إذا تم إطلاقها، يمكن أن تنهي الحياة على الأرض.

والأسلحة النووية التكتيكية أصغر حجمًا لكنها قوية ويمكن استخدامها في ساحة المعركة.

وكان بوتين يهدد باحتمال نشوب حرب نووية خلال العام الماضي، خاصة عندما تتعثر عمليته العسكرية في أوكرانيا.

ويساعد ذلك في تفسير سياق إعلان بوتين، فهو رجل يعاني من الكثير من المشاكل في الوقت الحالي. القوات الروسية تقصف المدن الأوكرانية من الجو ، لكن حربها البرية لا تحقق الكثير من التقدم.

وقرار المحكمة الجنائية الدولية ومذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق بوتين.

ويلقي بوتين باللوم في قراره على الجانب الآخر ، قائلاً إنه اتخذه ردًا على قيام المملكة المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخيرة المضادة للدبابات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

ويتهم بوتين بأن هذا تصعيد خطير. وتنفي المملكة المتحدة ذلك، موضحة أن الذخيرة تستخدم فقط للأغراض التقليدية.