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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أوقفتي جريمة اغتيال طفلة..القومي للمرأة يشيد بمسلسل حضرة العمدة

صدى البلد

أعلنت دكتورة  مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن رأيها في مسلسل "حضرة العمدة"، الذي تقوم ببطولته الفنانة روبي، ويعرض عبر قناة "الحياة".


وكتبت مايا مرسي عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "تحية لـ حضرة العمدة، العمدة تقف في وجه جريمة ختان إناث، وحوار مكتوب بحرفية عالية جدا".


وعلقت مايا مرسي علي جملة من حوار المسلسل، تقولها الفنانة روبي "العمدة صفية الفارس": أنا مش هاكلمك بالدين ولا بالقانون رغم ان الدين بيحرم والقانون بيجرم.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة"ووقفت جريمة اغتيال طفلة، الله وبنسمع القانون داخل الحوار نصا، تحية لمواقف في أعمال فنية تقوم بنشر ثقافة حماية من جرائم، تحية للكاتب إبراهيم عيسى، تحية لUnited Media Services ، وتحية لروبي حضرة العمدة كان مشهد صادق جدا جدا".
 

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