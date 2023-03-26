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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب وزير الآثار وسفير أستراليا بالقاهرة يبحثان سبل تعزيز التعاون السياحي

غادة شلبي
غادة شلبي

استقبلت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة السفير Axel Wabehorst سفير دولة أستراليا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أستراليا إلى مصر، وذلك بحضور المستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، و محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وElen Schulz سكرتير ثانى بسفارة أستراليا.

وخلال اللقاء تم استعراض الحركة السياحية الوافدة من استراليا إلى المقاصد السياحية المصرية والعمل على تنشيطها لاسيما في ظل زيادة الطلب من السوق الاسترالي على مصر.

كما أشاد السفير بالمقاصد السياحية المصرية وما تمتلكه من مقومات متميزة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المنتجات والأنماط السياحية التي لا يعرفها السائح الاسترالى والتي سوف تؤدى فى حال الترويج لها في أستراليا إلى تشجيع المزيد من السائحين الاستراليين لزيارة مصر.

كما تم الاتفاق على العمل على عقد اجتماعات لمنظمى الرحلات المصريين ونظرائهم الاستراليين خلال الفترة القليلة القادمة وذلك لتبادل الآراء ولاطلاع الجانب الاسترالى على آخر التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المقومات السياحية الجاذبة التي يتمع بها المقصد السياحي المصرى.

نائب وزير السياحة والآثار سفير دولة أستراليا الاثار السياحة مصر وزارة السياحة

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