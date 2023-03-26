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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خلافات النجوم| شريف منير: لم أقبل إهانة شيرين.. تامر عبد المنعم: لا يمكن أشتغل مع محمد فؤاد تاني

خلافات النجوم
خلافات النجوم

لم يكن خلاف الفنان شريف منير مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، أو أزمة الفنان تامر عبد المنعم مع الفنان محمد فؤاد، هي الأولى في الوسط الفني، إذ سبقها عدد آخر من المشاكل والخلافات بين النجوم.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري في التقرير التالي، أبرز خلافات النجوم في الوسط الفني. 

شريف منير وشيرين عبد الوهاب

كشف الفنان شريف منير، تفاصيل خلافه مع شيرين عبد الوهاب، الذي حدث قبل عدة سنوات، وذلك خلال حواره التليفزيوني في برنامج «أنا والقناع» المذاع عبر قناة cbc الفضائية. 

وقال شريف منير، في حلقته: «المشكلة مكانتش زي ما قيل على السوشيال ميديا إن تكييف نقط مياه على البلكونة». 

واختتم شريف منير: «بل كان بسبب إن رخام وقع من شقتها وولادي بيلعبوا، وزعلت لأن ولادي كان ممكن يتعوروا وهما بيلعبوا، ولكن رد الفعل كان مش كويس وكان ممكن أتنازل بمزاجي بس لا أقبل الإهانة، لذلك روحنا القسم». 

شريف منير وشيرين عبد الوهاب

تامر عبد المنعم ومحمد فؤاد

تحدث الفنان تامر عبد المنعم عن خلافاته مع الفنان محمد فؤاد، مؤكدًا أن الأمر خرج من بين أيديهما ولا يمكن حله بشكل ودي، كما أنه من المستحيل أن يتعاون مع فؤاد مرة أخرى في أي عمل فني. 

وقال تامر عبد المنعم، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج VIP المذاع عبر شاشة قناة “هي”: “خلافاتي مع محمد فؤاد منتهتش، ولسه في قضايا لم تنتهِ، والحكم 28 سبتمبر، وأعتقد في استئناف، ودي قضية مدني مفيش فيها حبس، ولكن فيها حق وأنا صاحب حق من وجهة نظري وهو صاحب حق من وجهة نظره”. 

وأضاف تامر عبد المنعم: "إحنا اتقابلنا واتعشينا مع بعض ومتكلمناش في القضية خالص، وخلي القضية للمحامين، والموضوع خرج من إيدي ومن إيده علشان يتحل ودي، والقضية حُجزت للحكم، ولا يمكن أشتغل مع محمد فؤاد تاني. 

وتابع: “الفنان محمد فؤاد ليس له أي صفة في حياتي سوى أنه مطرب”، قائلًا: “محمد فؤاد بالنسبة ليا مطرب ومغنواتي، وأنا مشخصاتي وعادل إمام مشخصاتي”. 

تامر عبد المنعم ومحمد فؤاد

ميريام فارس وفارس كرم 

وصلت الأزمة بين الفنان اللبناني فارس كرم والفنانة ميريام فارس، إلي طريق مسدود بعد أن أعلنت الأخيرة عزمها اللجوء إلى القضاء بعد التصريحات المتبادلة بين الطرفين، والتي أصبحت أشبه بالخناقة على مواقع التواصل الاجتماعي .

بدأت الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس في يوليو الماضي بعد أن تم إلغاء حفل كان من المقرر أن يقوم الطرفان بإحيائه في السعودية، إلا أنه تم إلغاؤه في اللحظات الأخيرة، وقيل آنذاك إن الأمر يعود لعدم جاهزية المسرح، قبل أن تنتشر شائعات بأن إلغاء الحفل جاء بسبب خلافات بينهما.

وحينها خرجت ميريام فارس وأوضحت قائلة: "مفيش خلاف بيني وبين فارس كرم، وأنا أكيد مقصدش أي إساءة له، وفارس خيرة الشباب وبعتذر منه إذا زعلان مني، وهيكون فيه حفلة لينا الفترة المقبلة”.

فارس كرم وميريام فارس 

وعلي ما يبدو أن الاحتقان بين الطرفين ظل مستمرا، حيث عادت الأزمة من جديد بشكل أعنف من حيث التصريحات بسبب وضع صورة لميريام فارس بحجم أكبر من فارس كرم، وهو ما جعل الأخير يعلن عن غضبه، وعلق في أحد البرامج قائلا: "مش رح رد على نفسيات محمضة"، ليعلق المذيع قائلًا: "هالقد؟" فيرد كرم قائلا: “أي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة".

من جانبها، علقت ميريام فارس قائلة: "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب".

وأضافت: "لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".

ولم يمر تصريح ميريام فارس مرور الكرام، فقد رد عليها فارس كرم عبر صفحته على موقع التغريدات العالمي قائلا: "بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح، صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.."، ولم يكتفِ فارس كرم بتلك التغريدة ولكن أرفق معها هاشتاج “زمن الرقصات".

محمد رمضان وسميرة عبد العزيز 

بينما سخر الفنان محمد رمضان من تصريح نسب للفنانة سميرة عبد العزيز، تراجعت فيه عن تصريحاتها السابقة ضد محمد رمضان معلنة موافقتها على تجسيد دور أمه فى أى عمل قادم.

ونشر رمضان تصريح سميرة عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق عليه قائلاً: “يااااه أخيراً يا أستاذة.. أنا قلبي هيوقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمى القادم طالع فيه يتيم الأم”.

سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان 

واعتبر البعض رد محمد رمضان سخرية من تصريح الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز نظرا للخلافات التى وقعت بينهما بعد تصريحاتها السابقة برفضها أن تجسد شخصية أم بلطجي، اشارة إلى الأدوار التى يقدمها محمد رمضان، ما جعل رمضان يرد عليها وقتها بأنه لا يقبل أن يعمل معها.

وعن أزمتها مع الفنان محمد رمضان، رفضت سميرة عبد العزيز الحديث في هذا الأمر، واكتفت بجملة واحدة: "لو رديت هتتساوى الرؤوس"، وهو ما اعتبره البعض أقوى رد من سميرة عبد العزيز على محمد رمضان خلال الفترة الأخيرة.

نسرين أمين ومي عمر

وقبل 6 سنوات، حدث خلاف بين الفنانة نسرين أمين والفنانة مي عمر، إذ تفاجأت الأولى بحذف عدد كبير من مشاهدها في مسلسل "الأسطورة" للفنان محمد رمضان، في الوقت الذي زاد في دور "مي"، ما جعل حرب التصريحات تزداد بين الفنانتين من ناحية، ومحمد سامي، مخرج المسلسل وزوج مي عمر، من ناحية أخرى.

نسرين أمين ومى عمر

ياسمين صبري ومي عمر

وفي المسلسل نفسه، وقبل واقعة «نسرين أمين ومي عمر»، فجرت الفنانة ياسمين صبري مفاجأة مدوية، تكشف فيها تحيز المخرج محمد سامي لزوجته الفنانة مي عمر في كواليس مسلسل "الأسطورة" للفنان محمد رمضان، لدرجة جعلته يصنع لها دورا خصيصًا على حساب دور "ياسمين"، بحسب تصريحات الأخيرة. 

ياسمين صبري - مي عمر
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