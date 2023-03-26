رئيس إعلام الشيوخ يطالب بسرعة الانتهاء من التعديل التشريعى لقانون المرشدين السياحيين

طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، وزارة السياحة والأثار بسرعة الإنتهاء من التعديل التشريعي لقانون المرشدين السياحيين رقم 121لسنة 1983 ، لاسيما فى ظل الإشكاليات التى يواجهها العاملين بهذا القطاع وفى مقدمتها أزمة تجديد ترخيص مزاولة المهنة.

وأكد النائب الدكتور محمود مسلم أن قانون المرشدين السياحيين فى حاجة إلى تدخل تشريعي واضح وسريع من وزارة السياحة والآثار لمواجهة المشكلات التى يتعرض لها هذا القطاع، ومن بينها أزمة إنتهاء ترخيص مزاولة المهنة.

جاء ذلك على خلفية مناقشة اللجنة البرلمانية فى اجتماعها اليوم، لطلب المناقشة المقدم من النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ بشأن مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين، الذى يلزم المرشد بتجديد تراخيص مزاولته للمهنة كل 5 سنوات، على أن يتم التجديد قبل نهاية الترخيص بشهرين.

وأكدت النائبة هيام فاروق أن هناك العديد من المشكلات تواجه العاملين فى قطاع الإرشاد السياحي ومن بينها مشكلة المادة "23" الواردة فى قانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983 والتى تتضمن عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون .

وقالت النائبة هيام فاروق إن إنتهاء مدة الترخيص للمرشد السياحي تعني سقوطه ،مما يترتب عليه معاملته كحديثي التخرج واضطراره للالتحاق مرة أخري باختبارات وزارة السياحة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة من جديد.

ولفتت إلى أن بعض المرشدين السياحيين تعرضوا لهذا المشكلة و اضطروا إلى الحصول على إجازة من عملهم لمراجعة ما درسوه مرة أخري لاجتياز الاختبارات بوزارة السياحة.

وتساءل الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن أسباب هذه الإجراءات المعقدة، ورد المستشار حازم اللمعي المستشار القانونى لوزير السياحة الاثار قائلا : هذه المشكلة سببها النصوص الواردة فى القانون الحالي للمرشدين السياحيين ولائحته التنفيذية التى تتطلب سرعة تجديد المرشد السياحى لترخيص مزاولة المهنة قبل إنتهاء المدة الكاملة وهى الخمس سنوات بشهرين ، والا اضطر للخضوع للاختبارات مرة أخري للحصول على ترخيص جديد لمزاولة المهنة .

وأوضح المستشار حازم اللمعي أن الوزارة خلال هذه الفترة تراجع العديد من القوانين الخاصة بمجالات السياحة ،بهدف إزالة جميع العقبات أمام العاملين بالقطاع السياحي لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية بقرار من وزير السياحة والآثار لمراجعة الإشكاليات التى يواجهها القانون رقم 121 لسنة 1983

وأضاف أننا نستهدف من خلال اللجنة الوزارية إجراء تعديل تشريعي لقانون المرشدين السياحيين أو إعداد تشريع متكامل لاسيما وأن هذا القطاع يمثل عصب السياحة الثقافية.

وقال المستشار حازم اللمعي إن قانون المرشدين السياحيين يوضح أسباب انتهاء تراخيص مزاولة المهنة ومن بينها : صدور حكم نهائى ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة،أو إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار فى العمل ،أو لعدم تجديد عضوية النقابة لثلاث سنوات متتالية لأى سبب من الأسباب، وكذلك انتهاء مدة ترخيص مزاولة المهنة ومدته 5 سنوات .

وانتقد النائبين طارق سعده وطارق تهامي هذه الإجراءات ،وأكدا على ضرورة إجراء تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين .

وتساءل الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة عن المدة الزمنية للجنة الوزارية المشكلة لتعديل قانون المرشدين السياحيين بموجب قرار الوزير.

وردت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية قائلة: إن اللجنة الوزارية تم تشكيلها فى أول يناير من العام الجاري وستنتهي من عملها فى غضون 6 أشهر على الأكثر .

وقال عماد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرشدين السياحيين، إن أجمالي عدد المرشدين السياحيين فى مصر الأن 11 ألف و800 مرشد ، لافتا إلى أن عدد من رسب فى اختبار رخصة الإرشاد لايتعدى 15% من أجمالي العاملين بهذا القطاع.

وطالب النواب الدكتورة سهير عبد السلام ونادية مبروك وعماد الدين حسين بسرعة الإنتهاء من المشكلات التى يواجهها العاملين فى مجال الإرشاد السياحي ،لافتين إلى أن هذا القطاع عاني الأمرين بسبب بعض الأمور وأخرها كوفيد _19 ،الأمر الذى يتطلب سرعة حل المشكلات التى يواجهها المرشدين السياحيين.