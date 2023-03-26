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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من القدس ورام الله

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من القدس ورام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم  الأحد، ثلاثة شبان من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد هاشم السلايمة من باب العمود، فيما اعتقلت الشابين صالح فاخوري ومحمد أبو فرحة من باب الأسباط في  القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا فلسطينيا أخر على حاجز عسكري نصبته على مدخل بلدة بيرزيت شمال رام الله.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت قسام دلني من قرية قيرة شمال شرق سلفيت، بعد أن أوقفت مركبة كان يستقلها.

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