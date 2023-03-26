عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"اركن على جنب".. وكيل تعليم بورسعيد تقرر إلغاء تكليف مدير مدرسة "الرسوة"

روح المسجد واطلب
روح المسجد واطلب أولياء الأمور..وكيل تعليم بورسعيد لمدير مدر

فاجأت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، مدرسة الرسوة الأساسية بالحي الإماراتي، بزيارة تفقدية يرافقها  محمود بدوي، مدير عام التعليم العام ورمضان سأسأ، مدير إدارة بحر البقر التعليمية.
وفوجئت وكيل تعليم بورسعيد خلال زيارتها لمدرسة الرسوة بغياب جميع التلاميذ خلال اليوم الدراسي وخلال تبرير مدير المدرسة للموقف قاطعته مديرة المدرسة غاضبة "اركن انت على جنب".

شحن 145 ألف طن كلينكر إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء شرق بورسعيد

محافظ بورسعيد : افتتاح الجراج متعدد الطوابق بسوق السمك خلال أيام


وتابعت وكيل تعليم بورسعيد، حديثها مع مدير المدرسة غاضبة روح المسجد اطلب أولياء الأمور وناقشهم وبلغهم بضرورة حضور أبنائهم للمدرسة رافضة أي تبرير من مدير المدرسة.

وقررت وكيل تعليم بورسعيد خلال زيارتها، إلغاء تكليف مدير المدرسة لعدم وجود أي طالب بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي بالرغم من انتظام حضور معلمي المدرسة.

وشددت وكيل تعليم بورسعيد على أن عدم تواجد الطلاب يعبر عن ضعف قدرة إدارة المدرسة على التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن جميع مدارس بورسعيد مستهدفة بالزيارات والمتابعات بهدف انتظام سير العملية التعليمية، لافتة إلى أنه سيتم محاسبة المهملين أو المقصرين في أداء عملهم.

بورسعيد أخبار تعليم بورسعيد وكيل وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم محافظة بورسعيد العملية التعليمية مدير مدرسة تعليم بورسعيد سير العملية التعليمية وكيل تعليم بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

خانها مع مرات أخوه.. سوهاجية تنتقم من زوجها بطريقة سينمائية.. تفاصيل

مرتضى منصور يخرج من محبسه اليوم

بعد مقلب رامز جلال.. أحمد مكى وشيماء سيف ومى كساب يسخرون من ياسمين عز

الشلن بـ 40 ألف جنيه| ابحث عن هذه العملات.. واعرف أماكن بيعها

قرار عاجل من كاف.. مفاجأة مدوية تقلب موازين مجموعة فيوتشر

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

كلمة أغضبت الجمهور| هل قصد رامز جلال إهانة ياسمين عز بهذه العبارة؟

ترشيحاتنا

يشرب من كأسه| نتنياهو يقيل وزير دفاع المعارضة تنتفض..ماذا يحدث في إسرائيل؟

بعد رامز نيفر إند.. سر سيارة محمد فؤاد الخارقة فى برلين

عاجل| أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد إقالته

6 ملايين جنيه.. بهذه الحيلة أقنعت المتسولة ضحاياها وجمعت ثروة هائلة

3000 جنيه في 7 محافظات.. وظائف خالية للشباب من الجنسين

برلماني: توطين صناعة السيارات الكهربائية توفر فرص عمل جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة.. تناول حفنة من القراصيا بعد الإفطار

بعد اثارتها الجدل على السوشيال ميديا.. صور صادمة ل رانيا التومى

لو بتاكل بلح باللبن طول شهر رمضان .. هذه تكون النتيجة 

من غير حرمان.. 10 خطوات فعالة لتجنب زيادة الوزن خلال رمضان

فيديو

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد التغيرات الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ