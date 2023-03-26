"اركن على جنب".. وكيل تعليم بورسعيد تقرر إلغاء تكليف مدير مدرسة "الرسوة"

فاجأت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، مدرسة الرسوة الأساسية بالحي الإماراتي، بزيارة تفقدية يرافقها محمود بدوي، مدير عام التعليم العام ورمضان سأسأ، مدير إدارة بحر البقر التعليمية.

وفوجئت وكيل تعليم بورسعيد خلال زيارتها لمدرسة الرسوة بغياب جميع التلاميذ خلال اليوم الدراسي وخلال تبرير مدير المدرسة للموقف قاطعته مديرة المدرسة غاضبة "اركن انت على جنب".



وتابعت وكيل تعليم بورسعيد، حديثها مع مدير المدرسة غاضبة روح المسجد اطلب أولياء الأمور وناقشهم وبلغهم بضرورة حضور أبنائهم للمدرسة رافضة أي تبرير من مدير المدرسة.

وقررت وكيل تعليم بورسعيد خلال زيارتها، إلغاء تكليف مدير المدرسة لعدم وجود أي طالب بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي بالرغم من انتظام حضور معلمي المدرسة.

وشددت وكيل تعليم بورسعيد على أن عدم تواجد الطلاب يعبر عن ضعف قدرة إدارة المدرسة على التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن جميع مدارس بورسعيد مستهدفة بالزيارات والمتابعات بهدف انتظام سير العملية التعليمية، لافتة إلى أنه سيتم محاسبة المهملين أو المقصرين في أداء عملهم.