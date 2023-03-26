رغم إعلان استقالته.. كامل أبوعلى يدفع 17 مليون جنيه للنادى المصري

علمت صدى البلد أن كامل ابو على رئيس مجلس إدارة النادى المصري ضخ اليوم ما يقرب من ١٧ مليون جنيه للنادي رغم تقدمه باستقالة عن رئاسة النادى للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .



وأكد مصدر موثوق به من أعضاء مجلس إدارة النادى المصري أن رئيس النادى كامل ابوعلى حول اليوم الأحد ٢٦ مارس فعليا ١٣ مليون جنيه مصرى ومستحقات اللاعبين الأجانب بالدولار بما يعادل ٤ ملايين جنيه.



وأضاف مصدر بالمصري أن التحويل تضمن رواتب العاملين حتى الشهر الجارى والأجهزة الفنية للفريق الأول وقطاعى الناشئين و البراعم ومدارس الكورة و الألعاب الفردية بجانب لاعبي الفريق الأول للنادى المصري



وشدد المصدر أن التحويل المالى لرئيس النادى المصري شملت حتى مكافأت اللاعبين بما فيهم التعادل مع النادى الأهلى.



هذا ولم يفصح المصدر عن تراجع ابوعلى من عدمه عن الاستقالة مؤكد أن هناك كثير من الأمور التى دارت فى الحجرات المغلقة و الكواليس لم يأتى حتى الٱن وقت الإفصاح عنها حرصا على استقرار النادى و مسيرته وكذا الوضع بشكل عام فى بورسعيد لافتا إلى أن رئيس المصري حرص على التزام الصمت حتى الآن.