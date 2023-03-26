اشتباك وسقوط.. شوط أول سلبي بين الزمالك والبنك الأهلي بكأس الرابطة

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة والتي تقام باستاد المقاولون العرب.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الزمالك حيث تمكن مصطفى شلبي من المرور من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها سيف جعفر بلمسة من داخل منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس محمد أبو جبل بشكل رائع من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

وشهدت أحداث الشوط الأول توقف المباراة لعلاج سعيدو سيمبوري لاعب فريق البنك الأهلي وسط غضب واشتباك من لاعبي البنك بداعي عدم إخراج لاعبي الزمالك للكرة لعلاج اللاعب.



ويقود الفريق فنيا في لقاء اليوم كل من أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود شبانة - سيد عبد الله " نيمار".

خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيف جعفر

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - إبراهيما نداي.



بينما خاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد أبوجبل.

خط الدفاع : إسحاق يعقوبو - محمود الجزار - سعيدو سيمبوري - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي - حمدي علاء - محمد هلال

خط الهجوم : رزاق سيسيه - باسم مرسي - موسى دياوارا.