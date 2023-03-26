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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الدولة تقوم بجهود كبيرة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

قال سيد سمير عضو مجلس النواب، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة؛ من أجل توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، لافتا إلى الأهمية الكبيرة لتحركات الدولة في هذا الملف للنهوض بالاقتصاد الوطني.

تعميق صناعة السيارات

وأكد “سمير”، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتوطين وتعميق صناعة السيارات، وبخاصة توطين صناعة السيارات الكهربائية، تتزامن مع الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

واختتم النائب سيد سمير، بالتأكيد أن توطين صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها؛ يمثل نقلة حقيقية نحو الغد والمستقبل والاتجاه إلى الطاقة النظيفة، كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالبيئة والتكيف مع التغير المناخي.

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