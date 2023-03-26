رئيسة الوزراء الفرنسية تعرض لقاء المعارضة والنقابات وسط أزمة المعاشات التقاعدية

قال مكتب رئيسة الوزراء الفرنسية ، إليزابيث بورن ، اليوم الأحد ، إنَّها تعتزم لقاء زعماء المعارضة والنقابات العمالية على أمل إنهاء أسابيع من الاحتجاجات ضد قانون المعاشات التقاعدية الجديد.

وتحولت المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد ، الذي سيرفع سن التقاعد لمدة عامين ، إلى أعمال عنف بعد أن ضغطت الحكومة على التشريع هذا الشهر دون تصويت برلماني نهائي.

استبعد الرئيس إيمانويل ماكرون إلغاء أو تأجيل التشريع ، وكلف رئيس وزرائه بإيجاد دعم جديد في البرلمان بعد أن فشلت الحكومة في الحصول على أصوات كافية لمشروع القانون.

وقال مكتبها إن بورن ستلتقي بقادة الأحزاب السياسية وتهدف أيضًا إلى استئناف الحوار مع النقابات بشأن قضايا العمل ، دون الإشارة إلى مشروع قانون التقاعد.

وأضاف رئيس الوزراء في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن اللقاءات مع زعماء المعارضة والنقابية ستعقد في الأسبوع الذي يبدأ في 3 أبريل.

كما تعهدت بعدم استخدام السلطات الدستورية لاعتماد تشريع دون تصويت مرة أخرى باستثناء مشاريع قوانين الميزانية ، بحسب وكالة فرانس برس.

من غير الواضح ما إذا كانت محاولة الحكومة لوضع حد لأزمة المعاشات التقاعدية ستهدئ غالبية الجمهور المعادي للإصلاح والمتظاهرين الغاضبين من اعتماد التشريع دون تصويت نهائي.

حددت النقابات اليوم العاشر من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد قانون التقاعد يوم الثلاثاء ، بعد أن شهد يوم سابق من العمل الخميس الماضي أعنف الاشتباكات حتى الآن مع الشرطة.

اقترح رئيس نقابة CFDT ، لوران بيرغر ، الأسبوع الماضي أن يوقف ماكرون القانون لمدة ستة أشهر للبحث عن حل وسط محتمل.