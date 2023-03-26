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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على الممثل الأمريكي جوناثان ماجورز في نيويورك بتهمة الاعتداء الجنسي

الممثل جوناثان ماجورز
الممثل جوناثان ماجورز

ألقي القبض على الممثل جوناثان ماجورز في مدينة نيويورك مطلع الأسبوع بتهم اعتداء وتحرش ، ما أدى إلى قيام الجيش الأمريكي بسحب إعلانات جديدة يظهر فيها نجم فيلم 'كريد 3'.

ذكرت الشرطة ومحامي الدفاع عن ماجورز ، الذي قدم مؤخرا جائزة في حفل توزيع جوائز الأوسكار إلى جانب النجم مايكل ب.

قالت إدارة شرطة نيويورك إن امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا أصيبت بجروح طفيفة في رأسها ورقبتها وتم نقلها إلى المستشفى في حالة مستقرة. ومثل ماجورز (33 عاما) أمام المحكمة لاستدعاء في وقت لاحق يوم السبت وأفرج عنه بدون كفالة.

ووجهت إليه شكوى جنائية بضرب وجه المرأة بيده المفتوحة ، ما تسبب في تمزق خلف أذنها، والإمساك بيدها وعنقها ، مما تسبب في كدمات.

وقالت بريا تشودري ، محامية الدفاع عن ماجورز ، في بيان إن ماجورز بريء وإنه 'كان ضحية مشاجرة مع امرأة يعرفها'.

وأضافت أن الحادث وقع في سيارة ، وأن السائق الذي شاهدها سيساعد في تبرئة ماجورز. وقالت أيضا إن المرأة ، التي لم يتم الكشف عن اسمها ، قدمت بيانين مكتوبين 'يسحبان هذه المزاعم'.

وقال الجيش الأمريكي إنه يسحب مؤقتًا إعلانات حملتها الجديدة التي تظهر ماجورز.

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