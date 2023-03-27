عمرو أديب: المتظاهرون الإسرائيليون أزالوا الحواجز الخرسانية لمنزل نتنياهو حتي يراهم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إسرائيل تشهد مظاهرات في الوقت الحالي أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب نية الحكومة في تغيير نظام القضاء من نظام مستقل بذاته الي نظام تابع للحكومة، مشيرا إلي أن تم إقالة وزير الدفاع عندما عارض ذلك النية.

وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر 2، أن المتظاهرين قاموا بتكسير الحواجز الأمنية أمام منزل نتنياهو حتي يراهم ويسمع أصواتهم المعارضة لما يريده هو وحكومته.

وتابع عمرو أديب، أن المظاهرات مازالت متواجدة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي حتي الآن وسط تجمع كبير من قوات الأمن لمنعهم من الوصول إلي داخل المنزل.