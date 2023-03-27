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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الموسيقار شادي مؤنس عن موسيقى "حضرة العمدة" و"سوق الكانتو": كانت زنقة وحشة.. فيديو

شادي مؤنس
شادي مؤنس

علق الموسيقار شادي مؤنس، على  الموسيقى التصويرية لمسلسلي "حضرة العمدة" و"سوق الكانتو"، قائلا: "كانت زنقة وحشة السنادي، وأتمنى أن الجمهور يكون مبسوط بما نقدمه والحلقات القادمة هتسمعوا حاجات حلوة".

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وأضاف الموسيقار شادي مؤنس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "قراءتي لسيناريو مسلسل "سوق الكانتو" لها تأثير كبير.. و"حضرة العمدة" موسيقاه اختلفت تماماً".

 

وأشار: "مسلسل حضرة العمدة تم العمل فيه بأوركسترا الآلات مصرية لأن أغلب الأحداث في تل شبوره وهي قرية، بجانب أن البطلة روبي دكتورة في الجامعة الأمريكية، وجت تمسك منصب العمدة، واستخدمت موسيقى شبيهه للفرنسية".

 

وأوضح: "الموسيقى في قرية تل شبوره كانت موسيقى فلاحي مطعمه بالأوركسترا، حيث المقامات والجمل الفلاحي".

 

واسترسل: "موسيقى مسلسل سوق الكانتو عبارة عن خليط بين الكلاسيك وتطعيمه ببعض الموسيقى الشرقي"، مضيفا: "لما بدأت اقرأ أحداث مسلسل سوق الكانتو شوفت أحداث تدور في الإسكندرية وجزء في سوق الكانتو".

 

وأشار إلى أنه كان يعتقد أن البطل سيظهر جلابية باعتباره سوق ولكنه وجد البطل من أبناء المعلمين الذين اعتادوا على اللبس الكلاسيك الشيك خلال فترة معينة من التاريخ، معقبا: "كنت متخيل البطل بجلابية معلم واكتشفت أن البطل أمير كرارة زي الجيل الأول ولاد المعلمين اللي لابسين شيك وافندي يعني".

الموسيقار شادي مؤنس برنامج التاسعة مسلسل حضرة العمدة حضرة العمدة سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو

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