رد صادم من الدكتور علي جمعة على انصراف طالبين دون استئذان.. فيديو

أفاد تقرير لقناة “العربية”، ان هناك فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وهو يقدم درسا يوم الجمعة "عن منفعة المسلم لأخيه المسلم" في أحد مساجد القاهرة.



واشار التقرير، إلي ان الشيخ جمعة لفت نظره قيام 3 طلبة أزهريين بالانصراف من بين الحضور متوجهين للخارج دون استئذان، فنظر اليهم وتساءل: ".. العيال اللي قامت دول. سلفية دول والا.. ؟ ثم وجه كلامه إليهم وسألهم: "انتوا قايمين ليه يا واد إنت وهو.. رايحين فين"؟



وأضاف التقرير، ان أحدهم أجاب: "رايحين للشيخ مصطفى الأزهري" فسألهم من يكون الشيخ مصطفى، وجاء الرد بأنه الشيخ مصطفى رضا. وعندما حدث ذلك بدا عليه الانزعاج، وقال لهم: "تقومو كدة وإحنا في الدرس" ؟. ثم أمرهم بالجلوس "وسماع الدرس لغاية الآخر" وتابع وسط ضحكات الحضور: "دي حاجة غريبة جدا، والله أنا ما شفتش كدة أبدا إحنا فعلا في آخر الزمان”.





