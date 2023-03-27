بالطبل والمزمار.. احتفالات أمام منزل مرتضي منصور عقب خروجه من السجن

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديوهات من أمام منزل المستشار مرتضي منصور عقب خروجه من السجن.

وظهر في الفيديوهات عدد كبير من محبي المستشار مرتضي منصور، يحتفلون بخروجه من السجن، وتعالت الهتافات بالطبل والمزمار.

الجدير بالذكر ان تم حبس رئيس القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية في قضية سب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على إقالة فيريرا من تدريب الفريق؛ بعد وداع الفارس الأبيض لمسابقة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

ويواجه الزمالك، نظيره، الهلال السوداني، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.