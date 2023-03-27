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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إقالة وزير الدفاع الاسرائيلي لتحديه خطة الحكومة .. مظاهرات الغضب تجتاح تل أبيب بعد إعلان نتنياهو .. توقعات بتعيين ديختر رئيس الشاباك السابق بديلا لـ غالانت

نتنياهو
نتنياهو
  • عشرات الآلاف يتظاهرون في شوارع اسرائيل غضبا بعد اقالة نتنياهو لوزير الدفاع
  • يائير لابيد: اقالة غالانت تضر بالأمن القومي لـ اسرائيل وتحفز أعداءها
  • توقعات باختيار آفي ديختر رئيس الشاباك محل وزير الدفاع المقال

 

تدفق عشرات الآلاف من الإسرائيليين على شوارع المدن في جميع الأنحاء في فورة غضب عفوية بعد أن أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاعه لتحدي خطة الرئيس الإسرائيلي للإصلاح القضائي.

وأغلق المتظاهرون في تل أبيب طريقًا سريعًا رئيسيًا وأشعلوا نيرانًا كبيرة بينما اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين الذين تجمعوا خارج منزل السيد نتنياهو الخاص في القدس.

نتنياهو يعمق أزمة الانقسام في اسرائيل

وأدت الاضطرابات إلى تعميق الأزمة المستمرة منذ أشهر بشأن خطة نتنياهو لإصلاح القضاء ، والتي أثارت احتجاجات حاشدة ، وأثارت قلق قادة الأعمال ورؤساء الأمن السابقين ، وأثارت قلق الولايات المتحدة وحلفاء مقربين آخرين.

وأشارت إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يوآف جالانت إلى أن رئيس الوزراء وحلفاءه سوف يمضون قدما هذا الأسبوع في خطة الإصلاح.

وكان غالانت أول عضو بارز في حزب الليكود الحاكم يتحدث ضده ، قائلاً إن الانقسامات العميقة تهدد بإضعاف الجيش.

وفي بيان مقتضب، قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء أقال غالانت. 

وغرد نتنياهو في وقت لاحق 'يجب علينا جميعًا أن نقف بقوة ضد الرفض'.

الاحتجاجات تشتعل بعد إعلان نتنياهو

وتدفق عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجًا على إعلان نتنياهو ، مما أدى إلى إغلاق الشريان الرئيسي في تل أبيب، وتحويل طريق أيالون السريع إلى بحر من الأعلام الإسرائيلية باللونين الأزرق والأبيض وإشعال نار كبيرة في منتصف الطريق.

وخرجت مظاهرات في بئر السبع وحيفا والقدس، حيث تجمع الآلاف خارج منزل نتنياهو الخاص. واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين ورشوا الحشد بخراطيم المياه.

وقال إينون إيزيك ، 27 عامًا ، إنه جاء للتظاهر خارج منزل نتنياهو الخاص في وسط القدس لأن 'أشياء سيئة تحدث في هذا البلد' ، مشيرًا إلى الإصلاح القضائي على أنه 'هجوم تشريعي سريع'.

وجاء قرار نتنياهو بعد أقل من يوم من دعوة جالانت، وهو جنرال كبير سابق، إلى توقف مؤقت في التشريع المثير للجدل إلى ما بعد عطلة عيد الاستقلال في الشهر المقبل ، مستشهدا بالاضطراب في صفوف الجيش.

الانقسامات تضر بالجيش الاسرائيلي

وكان غالانت قد أعرب عن مخاوفه من أن الانقسامات في المجتمع تضر بالروح المعنوية في الجيش وتشجع أعداء إسرائيل. 

وقال جالانت: 'أرى كيف يتآكل مصدر قوتنا'.

وفي حين أشار العديد من أعضاء الليكود الآخرين إلى أنهم قد يتبعون غالانت، إلا أن الحزب سرعان ما ضم الصفوف يوم الأحد ، مما مهد الطريق لإقالته.

وقال جاليت ديستال أتبيريان، وزير الدبلوماسية العامة في حكومة نتنياهو، إن نتنياهو استدعى غالانت إلى مكتبه وأخبره 'أنه لم يعد لديه أي إيمان به، وبالتالي فقد تم فصله'.

وغرد غالانت بعد فترة وجيزة من الإعلان أن 'أمن دولة إسرائيل كان دائمًا وسيظل دائمًا مهمتي في حياتي'.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن إقالة غالانت 'تضر بالأمن القومي وتتجاهل تحذيرات جميع مسؤولي الدفاع'.

واستقال قنصل إسرائيل العام في مدينة نيويورك، عساف زمير، احتجاجًا على القرار الحكومي بإقالة وزير الدفاع 

بديل غالانت

ومن المتوقع أن يحل محله آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك). وبحسب ما ورد كان السيد ديختر يغازل الانضمام إلى غالانت ، لكنه أعلن بدلاً من ذلك يوم الأحد أنه يدعم رئيس الوزراء.

وتمضي حكومة نتنياهو قدما في إجراء تصويت برلماني هذا الأسبوع على محور الإصلاح - قانون من شأنه أن يعطي الائتلاف الحاكم الكلمة الأخيرة في جميع التعيينات القضائية.

كما يسعى إلى إصدار قوانين من شأنها أن تمنح البرلمان سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا بأغلبية أساسية والحد من المراجعة القضائية للقوانين.

ويقول نتنياهو وحلفاؤه إن الخطة ستعيد التوازن بين السلطتين القضائية والتنفيذية وتكبح ما يرون أنه محكمة تدخلية ذات تعاطف ليبرالي.

لكن النقاد يقولون إن مجموعة القوانين ستزيل الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي الإسرائيلي وستركز السلطة في أيدي الائتلاف الحاكم. 

ويقولون أيضا إن نتنياهو ، الذي يحاكم بتهم فساد ، لديه تضارب في المصالح.

وخرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع خلال الأشهر الثلاثة الماضية للتظاهر ضد الخطة في أكبر مظاهرات في تاريخ البلاد الممتد 75 عامًا.

وقال قادة صناعة التكنولوجيا العالية النابضة بالحياة في إسرائيل إن التغييرات ستبعد المستثمرين ، وتحدث مسؤولون أمنيون كبار سابقون ضد الخطة وعبر الحلفاء الرئيسيون ، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا ، عن مخاوفهم.

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