سيد معوض: تاكيس جونياس ليس المدرب الأصلح للزمالك

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن تاكيس جونياس من الأفضل أن يعمل في قطاع الناشئين لأي نادٍ، مشيرا إلى أنه لم ينجح بشكل كبير في فريق بيراميدز.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لن تكون هناك أي ميزة في تعاقد الزمالك مع تاكيس، لكن الفريق الحالي غير مبشر للغاية، وكل اللاعبين بعيدين عن مستواهم، وحتى العناصر البديلة وكانت بعيدة عن المشاركة وحصلت على فرصة اللعب لم تقدم المستوى المطلوب".

وأضاف: "مدرب البنك الأهلي يحسب له التغييرات التي دفع بها خلال المباراة، وهو مكسب هام للفريق من أجل إعادته للطريق الصحيح في البطولات المحلية خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل: "أداء لاعبي الزمالك تراجع بشكل واضح بعد الهدف الأول، وفجأة استقبلت شباكه الأهداف، وظهر اللاعبون بعيدين تماما عن المستوى المطلوب".