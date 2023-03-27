عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم ترفيهى بثقافة بهاء طاهر بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نظم قصر ثقافة بهاء طاهر بمحافظة الأقصر  يوم ثقافي ترفيهي بمدرسة الشيخ أبوالعلا الإبتدائية وتضمن محاضرة بعنوان"يوم الشهيد" تحدث شعبان شلبي عن منزلة الشهيد عند الله تعالى والدفاع عن الوطن بالروح والدم، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر، وورشة فنية رسم حر للأطفال عن مظاهر استقبال شهر رمضان نفذتها صفاء متولى، وأخيرا عرض التنورة مع الفنان أحمد سلامة.

عقد بالقصر محاضرة بعنوان "السياحة الصحراوية" تحدث الشاعر والأديب شعبان شلبي عن السياحة الصحراوية من منظور إسلامي ديني بئر زمزم وسياحة الصيد والعلاج والمزارات في الغردقة وشرم الشيخ ومقامات كثيرة من الأولياء والصالحين مثل مقام سيدي أبو الحسن الشاذلي في حميثراء في الصحراء، الحج عن طريق الصحراء بالجمال والسياحة في المعابد وأبوسمبل وغيرها من الآثار التي ستأتي لها من بلاد العالم.

متحف الأقصر يحتفل بعيد الأم وحلول شهر رمضان الكريم

انطلاق 48 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة عن"تحرير طابا" أوضح محمد حنفى مقدمة عن تحرير طابا وتاريخ تحرير طابا ودور القوات المسلحة فى حماية أرض الوطن وجهود الدولة فى تعمير سيناء، بجانب ذلك عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "القضاء علي الأمية" تحدث د. عبده الضوي عن تعريف الأمية وكيفية القضاء عليها و تأثيرها علي المجتمع، بالإضافة إلى ذلك أعد عرض مسرح عرائس بعنوان"أهلا رمضان" أداء سلوي محمد محمود، ونفذت ورشة فنون تشكيلية عن"عيد الأم" نفذتها فاطمة عبد الكريم.

أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبدالغفور عبدالله ألقى قصيدتى"يامه، حياتي الأبدية"، بالإضافة إلى ذلك أعدت مسابقة ثقافية لرواد المكتبة أدارتها فاطمة ماهر، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة دوري ثقافي أسئلة فى المعلومات العامة أدارته أمل محمد، بينما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية عمل "فانوس رمضان بالكرتون" نفذتها شيرين محمد خير.

يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

الأقصر قصور الثقافة شهر رمضان الكريم استقبال شهر رمضان قصر ثقافة المخرج هشام عطوة مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد ورشة فنون تشكيلية قصر ثقافة بهاء طاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

الفراخ بـ 60 جنيها رسميًا الآن والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

تراجع الدولار.. مفاجأة سارة تنتظر الجنيه بعد إفلاس أشهر بنوك أمريكا

بعد الأمطار الرعدية.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس اليوم 5 رمضان

ترشيحاتنا

بقفطان رمضان.. ميريهان حسين تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

لن نستسلم للفوضى.. بن غفير يشعل الأزمة برفض التراجع عن التعديلات القضائية

أوكرانيا مخيم عسكري.. مجلس الأمن الروسي يتهم الناتو بمحاولة تقسيم موسكو

مشهد فلكي بديع.. المشترى عملاق المجموعة الشمسية يتقارب مع عطارد أصغر الكواكب

القومي للتغذية: الصيام وقاية من أمراض الأورام والسكر والسمنة

احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقفت جنبه واستحملته.. صور زوجة محمد صلاح في زفافها تشعل السوشيال ميديا

من أجل استعادة الأمجاد.. ليفربول يضحي بـ9 لاعبين|ما رقم صلاح في الترتيب؟

الإعدام أو الأشغال الشاقة..بقع في ملابس زعيم كوريا الشمالية تهدد حياة مساعده

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ