يوم ترفيهى بثقافة بهاء طاهر بالأقصر

نظم قصر ثقافة بهاء طاهر بمحافظة الأقصر يوم ثقافي ترفيهي بمدرسة الشيخ أبوالعلا الإبتدائية وتضمن محاضرة بعنوان"يوم الشهيد" تحدث شعبان شلبي عن منزلة الشهيد عند الله تعالى والدفاع عن الوطن بالروح والدم، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر، وورشة فنية رسم حر للأطفال عن مظاهر استقبال شهر رمضان نفذتها صفاء متولى، وأخيرا عرض التنورة مع الفنان أحمد سلامة.

عقد بالقصر محاضرة بعنوان "السياحة الصحراوية" تحدث الشاعر والأديب شعبان شلبي عن السياحة الصحراوية من منظور إسلامي ديني بئر زمزم وسياحة الصيد والعلاج والمزارات في الغردقة وشرم الشيخ ومقامات كثيرة من الأولياء والصالحين مثل مقام سيدي أبو الحسن الشاذلي في حميثراء في الصحراء، الحج عن طريق الصحراء بالجمال والسياحة في المعابد وأبوسمبل وغيرها من الآثار التي ستأتي لها من بلاد العالم.

قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة عن"تحرير طابا" أوضح محمد حنفى مقدمة عن تحرير طابا وتاريخ تحرير طابا ودور القوات المسلحة فى حماية أرض الوطن وجهود الدولة فى تعمير سيناء، بجانب ذلك عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "القضاء علي الأمية" تحدث د. عبده الضوي عن تعريف الأمية وكيفية القضاء عليها و تأثيرها علي المجتمع، بالإضافة إلى ذلك أعد عرض مسرح عرائس بعنوان"أهلا رمضان" أداء سلوي محمد محمود، ونفذت ورشة فنون تشكيلية عن"عيد الأم" نفذتها فاطمة عبد الكريم.

أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبدالغفور عبدالله ألقى قصيدتى"يامه، حياتي الأبدية"، بالإضافة إلى ذلك أعدت مسابقة ثقافية لرواد المكتبة أدارتها فاطمة ماهر، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة دوري ثقافي أسئلة فى المعلومات العامة أدارته أمل محمد، بينما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية عمل "فانوس رمضان بالكرتون" نفذتها شيرين محمد خير.

يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.