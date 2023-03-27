عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الرياض" السعودية: حرق المصحف عمل مشين يولد النزاعات ويعصف بالسلام

صدى البلد

  أكدت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم /الاثنين/ أن الفعل المستهجن الذي أقدمت عليه مجموعة في الدنمارك بحرقها للمصحف الشريف، أمام السفارة التركية في كوبنهاجن في شهر رمضان المبارك شهر الخير يأتي في إطار الأعمال المسيئة التي تقف خلف عدم اتزان معيار السلام ومبادراته، مؤكدة أن استمرار الإقدام على هذه الأفعال المشينة يسهم في زعزعة الاستقرار الذي يولّد النزاعات، ويجعلنا نواجه كل التحديات التي تعصف بالسلام وما يدعم ثقافة التعايش الإنساني الذي تنشده الدول جميعها.


وقالت الصحيفة -في افتتاحيتها وتحت عنوان "ثقافة السلام"- إن السعودية تعمل وتنطلق في إطار استراتيجية احترام الآخرين ونشر ثقافة السلام، وقيم التسامح والحوار ومحاربة الكراهية، مؤكدة التزامها بالمقاصد الماثلة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي تشكل كينونة السلام بركائزها الأساسية: العدالة، والتنمية، وحماية حقوق الإنسان.


واختتمت الصحيفة بإشارتها إلى إنشاء المملكة لعدة مراكز منها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، حيث تسعى المملكة من خلال إنشاء مراكز الفكر والحوار لمد جسور الحوار والتواصل بين أتباع الأديان والثقافات، عبر برامج عديدة على المستوى الوطني ومنها أيضا مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وعلى المستوى الدولي من خلال إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذي كانت له جهود دولية في محاربة الكراهية من خلال تعريف شعوب العالم بدور المملكة الحقيقي في إرساء قيم التسامح والتواصل ونبذ جميع أشكال الكراهية وقبول التعددية وإبعاد كل ملامح التطرف والتفرقة بين الشعوب والثقافات الأخرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

الفراخ بـ 60 جنيها رسميًا الآن والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

تراجع الدولار.. مفاجأة سارة تنتظر الجنيه بعد إفلاس أشهر بنوك أمريكا

بعد الأمطار الرعدية.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس اليوم 5 رمضان

ترشيحاتنا

بقفطان رمضان.. ميريهان حسين تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

لن نستسلم للفوضى.. بن غفير يشعل الأزمة برفض التراجع عن التعديلات القضائية

أوكرانيا مخيم عسكري.. مجلس الأمن الروسي يتهم الناتو بمحاولة تقسيم موسكو

مشهد فلكي بديع.. المشترى عملاق المجموعة الشمسية يتقارب مع عطارد أصغر الكواكب

القومي للتغذية: الصيام وقاية من أمراض الأورام والسكر والسمنة

احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقفت جنبه واستحملته.. صور زوجة محمد صلاح في زفافها تشعل السوشيال ميديا

من أجل استعادة الأمجاد.. ليفربول يضحي بـ9 لاعبين|ما رقم صلاح في الترتيب؟

الإعدام أو الأشغال الشاقة..بقع في ملابس زعيم كوريا الشمالية تهدد حياة مساعده

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ