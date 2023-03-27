حزب المؤتمر: الحوار الوطني جاء لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الفعالة

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة ، تحديد مجلس أمناء الحوار الوطنى موعد انطلاق جلسات الحوار الوطنى 3 مايو القادم ، موجها الشكر أيضا لمجلس أمناء الحوار الوطنى على جهودهم الكبيرة لخدمة وطنهم دون كلل.

ووجه حزب المؤتمر فى بيان صحفى له تحية شكر وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته للحوار الوطني وأكد أن الحوار الوطني هو بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج الى مزيد من تضافر الجهود معا من أجل تقليل التأثير التبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها بسبب الأوضاع التي ضربت الاقتصاد العالمي.

وأضاف حزب المؤتمر ، أن الدعوة للحوار الوطني جاءت لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مشيدا بحالة التعاون والتكامل المثمر، بين مؤسسات الدولة، وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار ، مؤكدا أنه فرصة لجميع القوى السياسية الوطنى لإبداء رأيهم فى القضايا والمحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المحاور.