عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط تلتقي القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة لبحث سبل التعاون

خلال اللقاء
خلال اللقاء

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع دانيال روبنستين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. 

حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وراج وداواني، وزير مفوض الشؤون الاقتصادية، و نيكولاس برسنس، مسؤول اقتصادي بالسفارة، و لورا جونزاليس، مدير النمو الاقتصادي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.


وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد لمحة عامة عن وضع الاقتصاد المصري في ظل التغيرات العالمية الحالية، والمبادرات وملفات العمل التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أوجه التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.


وأوضحت السعيد أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الوزارات المختلفة والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى النهج التشاركي المتبع في الإعداد والتحديث للرؤية التي سيتم إطلاقها قريبا.


ولفتت وزيرة التخطيط إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز بشكل أساسي على إصلاح الاقتصاد، مشيرة إلى ان التعليم الفني يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.


وأشارت السعيد إلى العلاقات المصرية الأمريكية في ظل التغيرات الحالية، وأن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر مستثمر في مصر في 2020/2021، كما تعد مصر الشريك الاستثماري الأكبر للاستثمار الأمريكي في إفريقيا والثاني في منطقة الشرق الأوسط.

بداية من اليوم.. تسليم وحدات سكن مصر بـ العبور الجديدة| تفاصيل

بالأسبقية.. اليوم بداية حجز 10872 وحدة سكنية بمشروع جنة| تفاصيل


وحول المبادرات وملفات العمل التي تقوم بها وزارة التخطيط، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، وذلك بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات الدولية وغير الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها، ودعم جهود البلدان الأفريقية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا الخاصة بها من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا.


كما أشارت وزيرة التخطيط إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في آليات معالجة التغير المناخي وانعكاساته في جميع المحافظات المصرية، بالإضافة إلى مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية" والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم تخضير خطط الاستثمار الوطنية كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم التدابير والاستثمارات ذات الأولوية لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها وتعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لافتة إلى أهمية زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطط الاستثمارية الوطنية في تلك الدول إلى 30% بحلول 2030.


من جانبة استعرض القائم بأعمال السفير الأمريكي؛ الوضع الاقتصادي العالمي خصوصا بعد التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإقتصاد المصرى الدكتورة هالة السعيد القطاع الخاص التعاون الدولي رؤية مصر 2030 سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

الفراخ بـ 60 جنيها رسميًا الآن والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

وفاة ابن بلوجر شهيرة بعد تعرضه لحادث.. والمتابعون: "الحسد أدخله القبر"

ترشيحاتنا

إضراب بسبب الأجور يشل حركة النقل والطيران في ألمانيا

منتخب مصر يصل مالاوي استعدادا لمواجهتها في تصفيات أمم أفريقيا

أرامكو السعودية توقع اتفاقا بـ12.2 مليار دولار لبناء مصفاة نفط بالصين

أول رد فعل من بابافاسيليو عقب فوز البنك الأهلي على الزمالك

الداهية الجواد.. من هو الصحابي سعد بن عبادة وبما دعا له النبي

داعيًا الليكود لاختيار بديل.. ليبرمان يطالب نتنياهو بالاستقالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إطلالات ياسمين صبري في إعلان رمضان 2023 تثير الجدل| أرقام صادمة

ChatGPT4 يغلب طبيبا في التشخيص وينقذ حياة كلب.. تفاصيل صادمة

وفاة ابن بلوجر شهيرة بعد تعرضه لحادث.. والمتابعون: "الحسد أدخله القبر"

بقفطان رمضان.. ميريهان حسين تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ