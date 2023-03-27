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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: خريجون جدد من برامج تدريب ذوي الهمم بأسيوط

صدى البلد


أعلنت وزارة القوى العاملة عن  تخريج 3 دفعات من المتدربين على الدورات التدريبية التي تم تنفيذها لذوي الهمم من الصم والبكم بمحافظة أسيوط، وذلك على مهن النجارة والحاسب الآلى، وتسليم شهادات إتمام التدريب لهم، وذلك في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير كل سبل الدعم اللازم لها من فرص عمل حقيقية لائقة، وتدريب مهني تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في التنمية. 
وبحسب بيان اليوم الأحد أوضحت الوزارة أنها تلقت تقريرا من علي سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط ، أشار فيه إلى أنه قام بتسليم 48 من المتدربين شهادات إتمام الدورات التدريبية، كما شهد مدير المديرية الاختبارات النهائية للمتدربين، وأشاد بالمنتجات التى قام المتدربين بتصنيعها " الكراسي والسلالم" وبعض أنواع التشكيلات من الخراطة والتي اظهرت براعتهم فى شكل التصنيع النهائى للمنتجات. 
وأضاف مدير المديرية ان المتدربين قدموا الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة والقيادة السياسية على منحهم الفرصة للتدريب العملى، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم والرعاية لهم المضي قدما في التدريب، مع توفير المواد الخام والمدربين والادوات وكل مايلزمهم ليكونوا خريجين معتمدين على انفسهم في تلك الحرف ،التي تؤهلهم للانخراط  في سوق العمل كأصحاب حرفة ومشروعات بعد انتهاء التدريب.

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