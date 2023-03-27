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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس صحة الشيوخ يطالب بتطوير خدمات اللجان الطبية المتخصصة

النائب علي مهران
النائب علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

قال النائب علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن قطاعات وزارة الصحة شهدت تطويرا ملموسا خلال الفترة الماضية ، وخاصة قطاع المجالس الطبية المتخصصة، “لكن عايز اقول انه مازال التطوير في قطاع المجالس الطبية غير كاف ولا يرقي للمأمول وما زالنا نتلقي شكاوي كثيرة من المترددين على المجالس الطبية المتخصصة”.

 وأوضح الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ أمام الجلسة العامة اليوم ، أنه سبق وتقدم باقتراح برغبة في لجنة حقوق الانسان خاص بالمعوقات التي تواجه المترددين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ، لافتا إلى أن المعوقات كثيرة ومنها زيادة عدد المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة ، وهو عدد كبير ومنهم من لا يستحق الحصول عليه.

وأشار  إلى أن سبب زيادة عدد المتقدمين عدم الدراية والوعي الكافي للحالات التى تستحق هذا الكارت وبالتالي الحل أن يتم النشر على موقع التقديم ، الشروط الخاصة بالحالات التى تستحق هذه الخدمة وإستخراج الكارت وبالتالي من لا يستحق لا يتقدم بطلب الكارت وبالتالي نستطيع تقليل عدد المتقدمين لهذا الكارت ويذهب فقط لمستحقيه.

وأضاف الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ أمام الجلسة العامة اليوم ، أن كل متقدم يدفع 100 جنيه للجنة الفرعية ويدفع 100 أخرى في حالة عدم استكمال أوراقه ويستمر الوضع وممكن يصل ل 300 جنية وبالتالي الحل يكمن في أن يتم دفع المبلغ مرة واحدة.

ولفت الدكتور على مهران  إلى عدم وجود لجان تخصصية في بعض التخصصات ، في كل المحافظات مثل أطفال طيف التوحد، والإعاقات الذهنية ،والنفسية ، والمرض المزمن، وبالتالي يجب زيادة عدد اللجان المتخصصة وتوفيرها في المحافظات أو التعاون مع المستشفيات الجامعية والتى لديها متخصصين فى كل المجالات.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أنه عندما يتم طلب فحوصات مع او اشاعات من المرضي خاصة أصحاب الإعاقات البصرية او السمعية للاسف هناك بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ليس لديها أجهزة كافية لحدوث تكدس للمرضي في المستشفيات الموجودة فى مستشفيات الجامعات ،وبالتالي التعاقد وزارة الصحة مع مراكز متخصصة ذات سمعة طيبة لحين توفير الأجهزة ويرفع العبء عن المرضى بمستشفيات وزارة الصحة . 

وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصلة مناقشة طلبين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، ومن الجدير بالذكر أن رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، وجه الدعوة لوزيري التضامن والصحة والسكان، للوقوف على معوقات تطبيق القانون في حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم.

 جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة أمس الأحد، انتقادات كبيرة للحكومة بشأن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على حقوقهم، خصوصا الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

قطاع المجالس الطبية المتخصصة وزارة الصحة رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ اقتراح برغبة فحوصات

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