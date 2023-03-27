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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قوى عاملة القليوبية تسلم 39 خريجا شهادات اتمام التدريب على التفصيل والالوميتال

صدى البلد

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتسليم شهادات ختام البرامج التدريبية بمركز التدريب المهني للبرنامج "التفصيل والحياكة ، والالوميتال " وتسليم ماكينات خياطة ، وشنط عدة وادوات  لأوائل الخريجين في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام التدريبي 2022، وذلك بديوان عام المديرية ، تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. 

ونوهت إيمان السيد مدير المديرية إلى  أنه تم تسليم الخريجين شهادات إتمام التدريب والجوائز أوائل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التدريب المهني بالخانكة ،حيث تم تنفيذ 3 دورات تدريبية في مجال التفصيل والحياكة استفاد منها 32 خريجا، وفي مجال الالوميتال تم تنفيذ برنامج تدريبي  استفاد منه 7 خريجين ليصبح إجمالي عدد الدورات 4 دورات لـ 39 خريجا.

وأضافت مدير المديرية أنها افتتحت فعاليات التسليم مقدمة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، على الدعم المقدم لكل المديريات في مجال التدريب المهني والتشغيل والسلامة والصحة المهنية لتفعيل كافة أعمالها.

وأكدت أن التسليم جاء تنفيذاً لإستراتيجية الوزارة بإعداد كوادر مهنية مدربة على أعلى مستوى، قادرة على الانخراط بسوق العمل بالمحافظة.

وشارك فى الحضور محمد عليان وكيل المديرية، وعزة  نصر محمد مدير إدارة التدريب المهني ، والدكتور أيمن شعبان من إدارة التدريب المهني.

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