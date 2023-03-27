الحركة الوطنية ينظم سلسلة من الأمسيات الثقافية والإنشاد الديني طوال ليالي رمضان

يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب سلسلة من الأمسيات الثقافية والإنشاد الديني خلال ليالي شهر رمضان بهدف دعم الإبداع والمبدعين واكتشاف أصحاب المواهب من الشعراء والمنشدين.

وانطلقت الأمسيات من مقر الحزب في محافظة سوهاج وسط حضور كبير من المبدعين والمنشدين وكوادر وقيادات الحركة الوطنية المصرية وحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتم خلال الأمسية الثقافية الشعرية سماع الانشاد والمديح الديني وذلك بحضور عدد تمن شعراء واحة مبدعي الصعيد، وبدأت الأمسية بقراءة القرآن الكريم من فضيلة الشيخ أحمد مؤمن الأنصاري ثم تلاه الإنشاد الديني ثم تلاه نخبة من شعراء سوهاج من أعضاء واحة مبدعي الصعيد قدم الأمسية الإعلامي أحمد الزيداني والشاعر ناصر السيد عبدالرحيم أمين تنظيم الحزب بمحافظة سوهاج.

ومن جانبه أكد سلطان أحمد سلطان أمين الحزب بمحافظة سوهاج أن تلك الأمسيات الثقافية تأتي ضمن توجيهات اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب بدعم المثقفين والمبدعين، وتستمر تلك الامسيات الثقافية الأدبية خلال سهرات يوم الجمعة من شهر رمضان المبارك.