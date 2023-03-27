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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع 20 جنيها في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الإثنين بمقدار 20 جنيها في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الأحد.


وبحسبما اعلنته منصة إيجيبت جولد برايس توداي؛ فقد تذبذب سعر المعدن الأصفر في محلات الصاغة علي مدار الساعات الماضية بعد أن استقر في التعاملات الصباحية.

سعر الذهب عيار 21 في خامس أيام رمضان

سعر الذهب اليوم الأحد 26-3-2023


و سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 1980 جنيها للبيع و 2010 جنيها للشراء

 


ووصل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 2263 جنيها للبيع و 2297 جنيها للشراء.


وسجل سعر عيار 18 نحو 1697 جنيها للبيع و 1723 جنيها للشراء


وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1320 جنيها للبيع و 1340 جنيها للشراء.


ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.262 مليون جنيه للبيع و 2.297 مليون جنيه للشراء


ووصل سعر أوقية الذهب نحو 70.375 ألف جنيها للبيع و 71.441 ألف جنيه للشراء


وبلغ سعر الجنيه الذهب 15.840 جنيها للبيع و 16.08 ألف جنيه للشراء.

 

مصير أسعار الذهب


تناول تقرير نشر منذ قليل عبر وكالة إنفستنج الاقتصادية المتخصصة، مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وذلك تحت عنوان “الذهب إلى أين الآن بعد التوترات؟ مستويات هامة وأحداث بارزة”

وبحسب التقرير، فقد حققت العقود الآجلة للذهب مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، واستقرت ضمن نطاق ممتاز قريبة من الهدف الرئيسي عند 2000 دولار، حيث حدت الاضطرابات الجديدة في الأزمة المصرفية من الولايات المتحدة إلى أوروبا من التداعيات الناجمة عن انتعاش الدولار الذي أثر على المعدن الأصفر.

المقبلة
وعاد الذهب إلى 2000 دولار للأوقية خلال الـ 24 ساعة الماضية ولكنه أغلق دون هذه المستويات المرتفعة أمس الجمعة مع ارتفاع مؤشر الدولار  للمرة الأولى في أسبوع، وعلى الرغم من ارتفاع الدولار، إلا أن هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، وخاصة الذهب، كان لا يزال واضحًا حيث أصبح دويتشه بنك أحدث اسم كبير يظهر في الأزمة المصرفية من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

كانت المخاوف المتزايدة بشأن التضخم يظل الذهب أيضًا في أذهان المستثمرين على الرغم من أن مسؤولًا كبيرًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال أمس الجمعة أنه قد تكون هناك حاجة لرفع الفائدة الأمريكية مرة واحدة هذا العام..

تذبذب في الأداء


من جانبه قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تشهد عدم استقرار وحالة من الضبابية، ما أدى إلى وجود تفاوت في الأسعار المعلنة داخل السوق المحلي، مع تحركات سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي والموازي، وانتشار شائعات التعويم.


لفت، إلى أن «أي صاغة» تحاول عرض الأسعار العادلة، بما يحفظ حق العملاء والتجار، والأسعار المعلنة تتفاوت تتراوح بين 10 و20 جنيهًا فرقًا في سعر الجرام.

 

تابع، في حين تراجعت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2015 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 26 دولارًا، لتسجل مستوى 1952 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2303 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1727 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1344 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 16120 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 55 جنيهًا، وبنسبة 2.7% ، في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2075 جنيهًا، ولامس مستوى 1990 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2020 جنيهًا، بينما تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 11.7 دولارات، وبنسبة 6.5 % في ختام تعاملات الأسبوع، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1990 دولارًا، ولامست مستوى 2009 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1978.30 دولارًا.

 

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال Finance Real Estate

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