أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 27 مارس

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين 27 مارس 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإماراتي .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين :

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الاثنين مقابل الدرهم الإماراتي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين للجرام عيار 24 نحو 245.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين للجرام عيار 22 نحو 224.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين للجرام عيار 21 نحو 214.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين للجرام عيار 18 نحو 184 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين للجرام عيار 14 نحو 143 درهم إماراتي .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين للجرام عيار 12 نحو 122.50درهم إماراتي .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين لـ الأوقية نحو 7633درهم إماراتي .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين لـ الجنيه الذهب نحو 1718درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين لـ الكيلو نحو 245.429 درهم إماراتي.

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر أسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، لذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.