عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكاوي القهاوي يخصص فقرة عن هويدا إمبراطورة الجزارين.. فيديو

هويدا
هويدا

خصّص برنامج "حكاوي القهاوي"، الذي تقدمه الإعلامية رشا جمال، المٌذاع عبر فضائية “الحياة”، حلقة عن الجزارة هويدا إمبراطورة اللحمة.

txt

حكاوي القهاوي يقدم جولة خاصة عن فن صناعة الخيامية.. فيديو

وقالت "هويدا"، خلال حلقة اليوم من برنامج "حكاوي القهاوي"، إن لقب إمبراطورة اللحمة أطلقه عليها جزار لأنها كانت تقوم ببيع اللحمة بسعر أرخص من جميع الجزارين في ذلك الوقت، مشيرة إلى أنها تحب الفنانة نادية الجندي وتريد أن تشترك في بطولة فيلم عن المدبح مثلها.

وتابعت هويدا، أن لديها ولدين يعملان معها في مجال الجزارة وبنتين وجميعهم متزوجين، موضحة أن بناتها أيضا يعرفون مجال الجزارة جيداً.

وأشارت إلى أن والدها هو من قام بتعليمها مجال الجزارة منذ صغرها، ومجال الجزارة ورثته أبا عن جد.

نادية الجندي برنامج حكاوى القهاوى الجزارة مجال الجزارة حكاوي القهاوي الإعلامية رشا جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

عملات جديدة.. إعلان عاجل من بوتين بشأن التخلي عن الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

قرار صحيح.. بيان عاجل من رئيس إسرائيل بعد تأجيل التعديلات القضائية

يسبب أضرار جسيمة للجسد| قمر الدين المغشوش يعاد تدويره بعد أنتهاء صلحيته

أحدث سعر لأرخص سيارات مرسديس في مصر .. صور

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل

لا تراجع.. هذا ما يفعله الروس بمن يحاول الهروب من ساحة المعركة

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معمولى عمل بس ربنا بيحبنى..إطلالات مثيرة لـ هالة صدقى| إجرائها التوب الشفاف

حلويات رمضان.. طريقة تحضير الكنافة بخطوات بسيطة

القرص بـ 75 جنيها.. طريقة عمل الطعمية الكيرى على السحور

طعمية بـ المكسرات والكاجو .. طبق سحور يثير جدل رواد السوشيال

فيديو

عملات قيمتها اللآفات والشلن وصل 40 ألف جنيه

اتظلمت ومستحيل أمثل مع غادة عبد الرازق .. تصريحات صادمة لـ مي عمر في حبر سري

القوات المسلحة تعلن عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء

صدمته سيارة. تفاصيل إصابة ابن بلوجر شهيره عمره 3 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ