حكاوي القهاوي يخصص فقرة عن هويدا إمبراطورة الجزارين.. فيديو

خصّص برنامج "حكاوي القهاوي"، الذي تقدمه الإعلامية رشا جمال، المٌذاع عبر فضائية “الحياة”، حلقة عن الجزارة هويدا إمبراطورة اللحمة.

وقالت "هويدا"، خلال حلقة اليوم من برنامج "حكاوي القهاوي"، إن لقب إمبراطورة اللحمة أطلقه عليها جزار لأنها كانت تقوم ببيع اللحمة بسعر أرخص من جميع الجزارين في ذلك الوقت، مشيرة إلى أنها تحب الفنانة نادية الجندي وتريد أن تشترك في بطولة فيلم عن المدبح مثلها.

وتابعت هويدا، أن لديها ولدين يعملان معها في مجال الجزارة وبنتين وجميعهم متزوجين، موضحة أن بناتها أيضا يعرفون مجال الجزارة جيداً.

وأشارت إلى أن والدها هو من قام بتعليمها مجال الجزارة منذ صغرها، ومجال الجزارة ورثته أبا عن جد.