بقرار واحد.. رد بوتين على استفزازات الغرب يفسد خطط أمريكا

قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، إن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، أفسد خطط الولايات المتحدة لإضعاف موسكو.

وقالت الصحيفة، إن "النشر المخطط لروسيا لأسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس لم يكن مجرد رد على استفزازات الناتو السابقة والحالية، بل كان يهدف أيضًا إلى ردع الإجراءات المستقبلية المحتملة من جانب الولايات المتحدة ".

وأشارت إلي أن قرار بريطانيا بتزويد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب تسبب في رد فعل عنيف من الكرملين.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن سلوك لندن يشير إلى استعداد الدول الغربية بشكل عام لانتهاك الخطوط الحمراء.

وقالت “جلوبال تايمز”: "الولايات المتحدة تضع منذ فترة طويلة أسلحتها النووية التكتيكية على أعتاب روسيا، مما يشكل تهديدا خطيرا لأمنها القومي".

وأوضحت أن تصرفات البيت الأبيض ترجع إلى الرغبة في إضعاف روسيا وبالتالي الحفاظ على هيمنتها على العالم.

وأضافت: “لا تريد واشنطن أن ترى روسيا تنتصر في ساحة المعركة. إذا خسرت أوكرانيا، فهذا يعني أن الناتو سيخسر، مما يعني أن الولايات المتحدة ستفقد قيادتها العالمية وهيمنتها، وهذا ثمن لا يمكنهم تحمله".