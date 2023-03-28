مؤتمر صناع القرار همزة وصل بين الشركات والحكومة للنهوض بالسوق وتجاوز التحديات 

تحت رعاية وزارات المالية، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية، انطلقت منذ أيام قليلة النسخة الأولى لـ “مؤتمر صناع القرار” الذي يهدف للمساعدة في اتخاذ خطوات فعالة للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والاقتصادية على السوق المصرية.

واستطاع مؤتمر صناع القرار جمع عدد من كبار مسئولي الشركات العامة والخاصة والمسئولين الحكوميين من أجل طرح ومناقشة العديد من القضايا المختلفة والعمل على إيجاد حلول وبدائل للتحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والاقتصادية على السوق المصرية، وأيضا الخروج بتوصيات من شأنها مساعدة الحكومة وجميع القطاعات في النهوض بالاقتصاد المصري، ومواصلة النمو.

وأكد سامر فراج، الرئيس التنفيذي لشركة سان أند سام ومؤتمر صناع القرار، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن مثل هذه الأفكار والرؤى التي تمت مناقشتها في المؤتمر يمكنها أن تساعد السوق على التماسك، حيث أن المؤتمر عبارة عن همزة وصل بين القطاع العام والخاص والحكومة، لنستطيع معا تخطى آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد سامر فراج لـ "صدى البلد" أن المؤتمر هو جهد من الشركات الخاصة لمساعدة الدولة، وأيضا نراه “امتدادا للمؤتمر الاقتصادي” ، حيث يقدم المؤتمر وجهة نظر متعمقة للقضايا تطرحها شركات كبرى مثل بيبسيكو، ونستله، ومايكروسوفت، وغيرها من أكبر الشركات في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من شركات القطاع العام ومسئولين حكوميين لتقديم رؤية يمكنها المساهمة.

وأضاف فراج أن مؤتمر صناع القرار سيعمل في القترة المقبلة على إقامة سلسلة جلسات ومؤتمرات متخصصة في القطاع المالي، والعقاري، والصناعي والتكنولوجي، والطبي، على مدار العام الحالي للخروج بتوصيات من صناع القرار من أكبر الشركات والمؤسسات يمكنها المساهمة في وضع الحلول.

وشارك في مؤتمر صناع القرار ممثلين عن الهيات الحكومية المختلفة وعدد كبير من مسئولي شركات القطاع العام والخاص، والذين كان من بينهم :

باسل رحمي

باسل رحمي

وأكد باسل رحمي ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أهمية توعية المواطنين بدور الجهاز وما يمكن أن يتم تقديمه لهذا القطاع للنهوض به ، نظرًا للدور الكبير الذي يقدمه في دعم التنمية ودفع الاقتصاد للأمام، بما يتوافق مع أهداف مصر في التنمية المستدامة ورؤية 2030.

وأضاف “رحمي” أن الجهاز يقوم بالدور التنسيقي والتشريعي، بمعنى التعامل مع كافة الجهات والوزارات بما يضمن إفادة الجميع بمزاياه.

أحمد شيرين

أحمد شيرين

وقال أحمد شيرين، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر سلكت طريقًا طموحًا من أجل تجاوز التحديات مع تعاقب الأزمات العالمية دون توقف.

وأكد شيرين أن الاستثمار في أي بلد عُرضة للنجاح والفشل، منوها أنه كان هناك عدد من المشروعات لم يحالفها الحظ في النجاح بسبب عدم مواتية الظروف وسيرها على النحو المطلوب، موضحا أن الاستثمار يواجه عددًا من التحديات أبرزها العملة الصعبة وعدم توافرها، ولكن يتم العمل على حل هذه الإشكالية.

لميس نجم

لميس نجم

وقالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة في اتحاد بنوك مصر، إن الآراء قد تختلف أو تتفق ولكن الهدف في النهاية هو التوافق على المصلحة العامة، مؤكدة أن القطاع المصرفي يجتمع بصفة دورية من أجل معرفة احتياجات خريطة الدولة ومتطلباتها.

وأردفت “نجم” أن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر يعملون سويًا، من أجل تحقيق الصالح العام معقبة: “البنك الأهلي من البنوك المهمة التي ساهمت في إنشاء مشرعات رائعة خاصة بالقطاع الصحي”، مشددة على أن القطاع المصرفي كان له دور هام في إقامة المبادرات الاجتماعية والصحية بكافة المحافظات، معقبة: "القطاع المصرفي ملتزم بالفعل بما يعود بالنفع على المجتمع".

سامر فراج

سامر فراج

وقال سامر فراج الرئيس التنفيذي لشركة سان أند سام، ومؤتمر صناع القرار، إن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتوحيد الرؤى ومناقشة الأفكار المتنوعة والعمل على إيجاد حلول وبدائل للتحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والاقتصادية على السوق المصرية.

وشدد فراج على دور الشركات الخاصة في المساهمة في وضع حلول وآليات لتخطي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على السوق المصري، مشيرا أن “هذا الأمر يحملنا المسئولية لأننا في مركب واحدة ، فلابد أن نشارك الدولة في عملها، وأيضا لابد من التعاون كشركات خاصة وعامة مع الحكومة، لنستطيع معا العبور إلى بر الأمان”.

طارق كامل

طارق كامل

أكد طارق كامل، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة نستله مصر والسودان، أن نسبة النمو المحققة في مصر رغم الظروف الصعبة والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، أكبر من مثيلتها في جميع الدول.

وأوضح كامل، خلال كلمته في مؤتمر صناع القرار - الذي نظمته شركة سان أند سام - أن تعداد مصر يتخطى 105مليون نسمة بكثير ، لذلك يعد سوق كبير جدا، لافتا إلي أن أي سوق في العالم ومنه السوق المصري يتعرض لفترات يشوبها عدم استقرار في الأمور ثم يرجع مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي.

محمد شلباية

محمد شلباية

وطالب محمد شلباية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر، أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة واستراتيجية مدروسة لجذب الاستثمارات من الخارج، في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك تغيير جذري في القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار حتى يكون هناك جذب حقيقي للمستمرين .

وتابع أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة في سن التشريعات الاستثمارية وتطويرها بما تتلائم وتتوافق مع متطلبات المستثمرين ، خاصة مع وجود أسواق متنافسة بالخارج .

وأشار إلى أن المستثمر لا يرى رؤية واضحة نظرا للظروف الصعبة التي نمر بها، وهو ما يستلزم ان يكون هناك رؤية تدرس متطلباته واحتياجاته وتحفزه للمجيء لنا/ مضيفا أن الدول العربية حققت طفرة في جذب المستثمرين برغم أن مصر بها مصادر جذب أكبر من هذه الدول، ولكن تحتاج الى لإدارة ورؤية واضحة.

طارق عبد النبي

طارق عبد النبي

قال طارق عبد النبي، نائب الرئيس العالمي لشركة ماستركارد ، إن الشركة تهدف إلى نمو المدفوعات الرقمية في مصر لتعزيز الشمول المالي وتحقيق اقتصاد رقمي قوي ومستدام.

وأشار عبدالنبي إلي أن الشركة تهدف لتطوير منظومة الدفع لتوفير حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام وآمنة للعملاء، والعمل علي تقديم منتجات وخدمات جديدة وحلول مبتكرة للعملاء، من كافة الشرائح وتدعيم الحلول الرقمية بمزايا متطورة وتنافسية.

ميرنا عارف

ميرنا عارف

وأشادت ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، بالقيادة السياسية والحكومة المصرية علي العمل في بناء قدرات الشباب، لأن شركة مايكروسوفت تهتم بهذا الملف، كما أن لديها تعاونًا في قطاعات مختلفة مع بعض الوزارات في بناء قدرات الشباب لأن هذا المجال له أولوية لدي الشركة.

وقالت عارف إن الجميع يتفق أنه في السنوات الماضية أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وأصبح لها تأثير علي جميع نواحي الحياة، مضيفة أن التقنيات الحديثة تحتاج إلي وضوح في القواعد، كما أننا نحتاج إلي دراسة هل هذه التقنيات تؤخر الاستثمارات، أو أننا يجب أن نعمل علي إلقاء نظرة مختلفة علي التقنيات لتساعدنا علي تشجيع الاستثمار.