طلب إحاطة بشأن ضعف رقابة وحوكمة موقع بنك الإسكان والتعمير

تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ، و وزير الاسكان بشأن ضعف رقابة وحوكمة موقع بنك الإسكان و التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الخاص بحجز وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط .

وأوضحت “ سعيد ” في طلبها أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم الشباب ، لتوفير حياة كريمة لهم ، لافتة إلى أن وحدات الإسكان بالتقسيط كانت بمثابة طاقة أمل فتحتها الإرادة السياسية لأبنائها لبناء مستقبلهم.

ولكن ضعف الحوكمة و الرقابة علي الموقع ، إلى جانب وجود سيستم ضعيف سمح للمحتالين بحرمان الشباب من دعم الدولة لهم بل ومساومتهم عليه .

وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه منذ بداية الحجز عانت الأغلبية من صعوبة فتح الموقع و الذي من المفترض أنه مجهز لإستقبال أعداد كبيرة ، موضحة أنه من استطاع فك الشفره وجد الوحدات محجوزة بالكامل من اول يوم !!.

و لفتت الى أن الأسوأ من ذلك يتمثل في أن هذه الوحدات تم عرضها في نفس اليوم علي مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة نصف مليون جنيه ، متسائلة : كيف نسمح لمثل هؤلاء في تضييع جهود الدولة وحرمان الشباب من حقوقهم التي منحتها الدولة لهم .

