عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن ضعف رقابة وحوكمة موقع بنك الإسكان والتعمير

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ، و وزير الاسكان بشأن ضعف رقابة وحوكمة موقع بنك الإسكان و التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الخاص بحجز وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط .

وأوضحت “ سعيد ” في طلبها أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم الشباب ، لتوفير حياة كريمة لهم ، لافتة إلى أن  وحدات الإسكان بالتقسيط كانت بمثابة طاقة أمل فتحتها الإرادة السياسية لأبنائها لبناء مستقبلهم. 

ولكن ضعف الحوكمة و الرقابة علي الموقع ، إلى جانب وجود سيستم ضعيف سمح للمحتالين بحرمان الشباب من دعم الدولة لهم بل ومساومتهم عليه .

وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه منذ بداية الحجز عانت الأغلبية من صعوبة فتح الموقع و الذي من المفترض أنه مجهز لإستقبال أعداد كبيرة ، موضحة أنه من استطاع فك الشفره وجد الوحدات محجوزة بالكامل من اول يوم !!.

و لفتت الى أن الأسوأ من ذلك يتمثل في أن هذه الوحدات تم عرضها في نفس اليوم علي مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة نصف مليون جنيه ، متسائلة : كيف نسمح لمثل هؤلاء في تضييع جهود الدولة وحرمان الشباب من حقوقهم التي منحتها الدولة لهم . 
 

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب بنك الاسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استدرجها من قنا إلى القاهرة.. طالبة تهرب من فضيحة الصور لعلاقة تنهي براءتها

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

مصرع العشرات في حادث مروري لمعتمرين في السعودية | فيديو

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بالأسماء| كل المدربين المرشحين لقيادة الزمالك.. من الأنسب ؟

في رمضان| هذه الأبراج تكشف الأكاذيب بسهولة…هل أنت منهم؟

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

ترشيحاتنا

قصة قابيل وهابيل وأول جريمة في التاريخ.. أزهري يوضح

تخفيض 70% في سعر تويوتا كورولا 2023 .. تفاصيل

يقضي على هيمنة سامسونج.. اعرف تفاصيل هاتف أوبو Find N3 قبل طرحه

معدات ثقيلة وأدوية وإدارة منشآت.. تفاصيل إنشاء 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في 4 محافظات

بالفيديو..أمطار غزيرة في السعودية..والدفاع المدني يحذر المواطنين

منتخب فرنسا يهزم إيرلندا 1-0 في تصفيات يورو 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مقبلات رمضان .. وصفات سهلة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة بعد الفطار؟

في رمضان| هذه الأبراج تكشف الأكاذيب بسهولة…هل أنت منهم؟

ظاهرة تحدث في السماء الآن حذر منها خبير الزلازل الهولندي

فيديو

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

واخدة حقن عشان تبيضي.. سارة نخلة تهاجم إعلامية شهيرة برد عنيف

الفلك يحسم حقيقة خطأ توقيت صلاة الفجر بمصر والدول العربية

عملات قيمتها اللآفات والشلن وصل 40 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ