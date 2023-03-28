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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة شاب بجوار كوبري بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية ، اليوم الإثنين، وعُثر على الجثمان بجوار كوبري العمدة التابعة للمركز.

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وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد العثور علي جثة شاب ثلاثيني بجوار كوبري العمدة بمركز فايد.

 على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية الي مكان وقوع الحادث.


تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية لسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة والتوصل لهوية المتهم وسرعة التوصل لذويه وكشف ملابسات الواقعة.

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