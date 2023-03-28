تنشيط السياحة: تأشيرات جديدة للعديد من الجنسيات المختلفة لدخول مصر.. فيديو

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إن تيسيرات وتسهيلات التأشيرات الخاصة بدخول مصر هي نتيجة جهود عمل جماعي من كافة الموجودة داخل مصر.

وأضاف "عمرو القاضي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن" الفضائيه، أن وزارة السياحة تقوم بمخاطبة الجهات المعنية في الدولة المصرية لفتح المجال أمام المزيد من الجنسيات للحصول علي تأشيرة الدخول الإلكترونية إلي مصر، هذا الأمر تسعي إليه وزارة السياحة منذ عام مضي.

وتابع عمرو القاضي، أن نتيجة سعي وزارة السياحة تم إضافة 8 جنسيات جدد يستطيعون الحصول علي تأشيرة دخول لمصر، وأيضا يستطيع الذهاب الي جنوب سيناء بكل سهولة ويسر، وهذا نتج عنه زيادة في أعداد السائحين.