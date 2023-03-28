صدمة جديدة للزمالك.. عرض سعودي وقطري لـ سيف جعفر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الغموض مازال يسيطر على مصير سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي ينتهي عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" سيف جعفر تلقى عرضا من نادي سعودي وآخر قطري خلال الساعات القليلة الماضية عن طريق احدى شركات التسويق".

وواصل:" اللاعب لم يناقش حتى الآن أي من العروض التي تلقاها مؤخرا، خاصةً أنه يمتلك عرضين من ناديي بيراميدز والبنك الأهلي".

وأوضح أن اللاعب قرر الانتظار لنهاية الموسم وحسم مصيره مع الزمالك قبل التفكير في العروض التي تلقاها في الفترة الحالية.