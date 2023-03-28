بالأسماء.. الأقرب لقيادة الزمالك أمام المريخ السوداني

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف الجهاز الفني الحالي للزمالك من مباراة المريخ السوداني في ختام مشوار الأبيض ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن هناك اتجاها داخل الزمالك بتولي أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي مهمة إدارة لقاء الزمالك والمريخ السوداني فنيا في ظل عدم الإعلان عن اسم المدرب الجديد للأبيض.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي سيجتمع خلال الساعات القليلة القادمة مع إدارة الكرة لحسم اسم المدرب الجديد في أسرع وقت، إذ يفاضل النادي بين أكثر من مدرب لاختيار أفضلهم لتدريب الأبيض في الفترة القادمة.

ويلتقي الزمالك مع المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل في لقاء تحصيل حاصل بعد خروج الفريقين رسميا من البطولة عقب حسم الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري بطاقتي التأهل للدور القادم.