تعرضوا لحادث أليم.. النيابة العامة تصرح بدفن 3 أشخاص في سوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثامين 3 أشخاص، كانوا قد لقيوا مصرعهم؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، على الطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وصول بلاغًا عبر خط النجدة مفاده وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي دائرة المركز، ووجود وفيات ومصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل؛ ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 أخرين، حيث فارق الحياة كل من:" المدعو ساويرس. م. س- 28 عامًا- ويقيم بناحية قرية بيت علام دائرة مركز جرجا، وجرجس. ف. ب- 47 عامًا- ويقيم بناحية قرية الخرجة دائرة مركز البلينا، ومحمد. ع. ا- 20 عامًا".

وأصيب كلًا من:" ماريو. م. س- 17 عامًا- يقيم بناحية قرية بيت علام دائرة مركز جرجا، بكسر بالقدمين وسحجات بالجسم، والسيد. ع. ح- 54 عامًا- باشتباه كسر بالعمود الفقري مع كسر بالقدم اليُسرى".

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، وتم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.