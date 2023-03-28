الممثلة الإسبانية تنقلب على حكيمي.. والقضية تعرض اللاعب لإنهاء مسيرته الكروية والعائلية

كشفت الممثلة الإسبانية، هبة عبوك، زوجة أشرف حكيمي نجم لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، أنها ستقف دائما إلى جانب الضحية، وذلك في أول حديث مباشر لها عن قضية اتهام اللاعب الدولي بالاغتصاب، خلال تقرير أذيع عبر قناة العربية.

وأضاف التقرير، أن الممثلة الإسبانية قالت، إنها تقف مع الضحية، لافتة إلى أنها احتاجت إلى الوقت لاستيعاب صدمة توجيه الاتهامات لزوجها، لذلك صمتت لمدة شهر مثلما فعل باقي أفراد عائلة حكيمي، حتى قررت أن توضح رأيها في رسالة، نشرتها صحيفة إل باييس الإسبانية.

وقالت الممثلة ذات الأصول التونسية - الليبية، إن اتهام زوجها أشرف حكيمي، بالاعتداء على فتاة من نفس عمره، كان بمثابة الحدث الذي قلب حياتها رأسا على عقب هي وطفلاها، التي تضع حمايتهما هدفاً رئيسياً لها، مشيرة إلى أنها لجأت خلال هذه الأسابيع، إلى أصدقائها وعاشت متنقلة بين باريس ومدريد.

وعن موقفها من الاتهام الموجه لزوجها، قالت إن لديها "كل الثقة في حُسن سير العدالة، خاصة بالنظر إلى خطورة الاتهام، موضحة: "الجميع يعلم أنني كنت دائماً وسأكون في صف الضحايا".



