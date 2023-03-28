بعد سفرها شهرين.. سيدة تستقبل خادمتها بهذه المفاجأة: بكت من الفرحة

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لسيدة تستقبل خادمتها بعد غيابها عن المنزل لمدة شهرين.

سيدة تستقبل خادمتها بشكل مؤثر

وظهرت السيدة في مقطع الفيديو وهي تقول: “خدامتي سافرت شهرين، سويت لها حفل كيك زعلت قالت ليه بس تسوي كيك سوي خروف".

وتابعت: "لكن انا سويت لها بدل الخرف خروفين وحفل بوفيه مفتوحه والله انك تستاهلين في ذمتي ”.

وأشادت بها أنها تستحق هذه الحفلة، لانها على حد وصفها معاملتها جيدة وأمينة وصادقة، وحين فتحت الفتاة أطباق الطعام تعجبت منها وقبلت السيدة.

وردت عليه السيدة: “هذا بوفيه مفتوح لعيونك عيونك اللي رجعت في ذمتي إنك انتي كفء”.

وأشاد بها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بأن تصرفها مثالي، وقال متابع: “هكذا يكون رد الجميل”.